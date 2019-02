De Wever: “Geen doorlichting Kali-team, wel academische opvolging” lva

Bron: Belga 0 Het Antwerpse stadsbestuur laat het Kali-team, dat werd opgericht als onderdeel van het Stroomplan tegen drugscriminaliteit, niet doorlichten omdat het niet goed zou werken, maar wil wel een "academische opvolging" van het project "om te zien waar de wetgeving of de cultuur van de verschillende betrokken organisaties in de weg staat". Dat verklaarde burgemeester Bart De Wever (N-VA) maandagavond tijdens de gemeenteraad.

De werking van het Stroomplan en het bijhorende Kali-team, een taskforce met medewerkers van zowel de Antwerpse lokale politie, de federale gerechtelijke politie, het parket, de douane als fiscale en sociale inspectiediensten, werd de voorbije weken in twijfel getrokken. De Wever uitte zelf kritiek op ministers Koen Geens, Kris Peeters en Pieter De Crem (CD&V) omdat ze te weinig inspanningen zouden leveren vanuit hun bevoegdheden. Geens schoof de zwartepiet door naar voormalig minister Jan Jambon (N-VA).

De Wever verklaarde zondag echter eveneens dat hij een studie besteld heeft over de werking van het Kali-team. "Dat is geen doorlichting", benadrukt De Wever nu. "Het Kali-team is goed van start gegaan, maar het inkantelen van de verschillende externe partners loopt niet van een leien dakje. Dat zijn natuurlijk ook geen crime fighters, dus dit was verwacht." De bestelde academische studie werd volgens De Wever hartelijk verwelkomd door alle partners.

De Wever herhaalde maandag ook dat hij niet de illusie heeft dat met het treffen van de grote misdaadorganisatie rond de familie Y. alle drugsclans opgerold zijn. Clan Y. was ook al jaren in beeld, stelt De Wever, "maar de vervolging duurt lang, dat is frustrerend, dat geef ik toe".