13 oktober 2018

Op de vraag of Bart De Wever (N-VA) beseft dat het misschien vandaag zijn laatste volledige dag als burgemeester van Antwerpen is, reageert hij verbaasd. "Ik ga daar helemaal niet van uit, we hebben een palmares dat mag gezien worden, die stad is echt in beweging gekomen, die heeft twintig jaar stilgestaan", klinkt het.