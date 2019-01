De Wever: “Francken zal federale lijst in Vlaams-Brabant trekken” ttr

14 januari 2019

19u53

Bron: VTM NIEUWS, Belga N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf vanavond bij VTM NIEUWS toelichting over zijn ambitie om zelf Vlaams minister-president te worden en over de rol van Theo Francken voor de komende verkiezingen. "Ik kan u zeggen dat Theo de federale lijst in Vlaams Brabant zal trekken", klonk het. Hij zal het daar moeten opnemen tegen Vlaams Belang-lijsttrekker Dries Van Langenhove.

“We zien in Vlaanderen hoe een groen-blauwe as zich vormt”, zei De Wever. “Je hebt natuurlijk je eigen agenda, maar als je de casting beslist dan weet je dat iedereen de meest geschikte plaats moet opnemen. Ik moet ook uit mijn comfortzone treden. Ik wil beletten dat er een federale regering komt zonder de N-VA en een met de PS. De PS wil alles wat wij niet willen, bijvoorbeeld inzake migratie.”



Als De Wever Vlaams minister-president zou worden, dan zal hij geen burgemeester meer kunnen zijn in Antwerpen. “Ik zal Antwerpen nooit vergeten, dat draag ik in mijn hart, ook de Antwerpse regio en de haven en de industrie. Ik kan maar hopen dat die mensen die mij gekozen hebben in Antwerpen morgen Di Rupo II in het zadel willen zien”, reageerde De Wever.

Francken

Op de vraag wie hem zou opvolgen als partijvoorzitter antwoordde De Wever: “Met de hand op het hart: ik kan u niet antwoorden op die vraag. We zullen zien wat het getij ons brengt, want Theo, dat kan ik u wel weggeven, zal de federale lijst trekken.”



Francken zal het dus moeten opnemen tegen Schild&Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove, die als onafhankelijke de lijst van Vlaams Belang zal trekken in Vlaams-Brabant.

Confederalisme

De Wever liet ook zijn vertrouwen blijken in Geert Bourgeois, die de Europese lijst zal trekken. “Geert Bourgeois wou naar Europa. Hij is een groot staatsman met veel ambities”, zei De Wever.

Ook Jan Jambon, die de Kamerlijst als kandidaat-premier zal trekken, krijgt alle steun van De Wever. “Jan Jambon wil je op federaal niveau houden”, gaat hij verder. “Als Jan weggaat van het federale, dan gaat iedereen zeggen dat N-VA niet geïnteresseerd is om federaal te besturen. Hij is een getalenteerd man. We willen sterk staan om de federale onderhandelingen te voeren”, klonk het.

Tot slot sprak De Wever in VTM NIEUWS ook over het confederalisme. “Confederalisme is iets wat de anderen niet willen, maar het is logisch. Wallonië stemt heel links, in tegenstelling tot wat we in Vlaanderen zien. We moeten ons niet aan de kant laten schuiven.”