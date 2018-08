De Wever: "Francken moet geen excuses aanbieden aan holebigemeenschap" mvdb

27 augustus 2018

13u53

Bron: Belga - VRT 0 "Ik denk niet dat je je moet verontschuldigen omdat je opinies hebt", zegt N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever over commentaren die zijn partijgenoot en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gisteren maakte op Facebook. Diens (intussen verwijderd) bericht over mannenlingerie viel slecht bij de holebigemeenschap.

De voorzitter van de grootste partij van het land benadrukt tegenover de VRT-nieuwsdienst wel dat Francken niet in naam van de N-VA sprak.

Holebi- en transgendervereniging çavaria eiste excuses van Francken wegens zijn "onaanvaardbare" commentaar. "Mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden... Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij?", schreef Francken bij een gelinkt nieuwsbericht over mannenlingerie. Çavaria vraagt dat de N-VA, de partij van Francken, zich van de uitspraken van Francken distantieert. "Een verontschuldiging van meneer Francken lijkt ons hier wel op zijn plaats."



De Wever vindt echter dat excuses niet aan de orde zijn omdat het om een "opinie" gaat. Theo Francken is weliswaar "niet zomaar iemand" binnen de partij, waardoor mensen gaan denken dat het om een partijstandpunt gaat, aldus de huidige Antwerpse burgemeester. "Wat het absoluut niet is en dus heeft hij beslist om dat (bericht) te verwijderen."



"Ik denk niet dat je je moet verontschuldigen omdat je een opinie hebt, iedereen mag opinies hebben over alles", zegt De Wever. "Maar het gaat erom wat de partij zegt. En wat de partij zegt betreffende seksuele identiteit van mensen stellen wij geen enkele belemmering in een vrije samenleving in de 21ste eeuw."

N-VA-verkozenen zoals staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir en Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch zitten wat verveeld met de commotie en laten dit merken via sociale media.

Iemands seksuele identiteit is een individuele vrijheid

die je op je eigen manier beleeft en waar niemand anders zaken mee heeft. Blijf vooral het ondergoed kopen waar je goed in zit. Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link

Elke macho heeft recht op zijn persoonlijke mening, zelfs @FranckenTheo . Ons partijverhaal vertelt gelukkig al jaren het tegendeel. #vrijheid #gelijkheid pic.twitter.com/kxGKYvtnXb Jelle Engelbosch(@ JelleEngelbosch) link