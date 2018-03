De Wever en Van Besien eerste keer in debat: "Mobiliteit? Ik geloof niet in het dwangmodel van Groen" SVM

21 maart 2018

19u26

Bron: Belga 0 In Antwerpen is burgemeester Bart De Wever (N-VA) een eerste keer in debat gegaan met Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien, een van zijn grootste uitdagers voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Decor van dienst was het vastgoedcongres Antwerp Real Estate in de KBC-toren. De twee kemphanen mochten er vooral hun visie op stadsontwikkeling uit de doeken doen. De Land Invest-rel van vorig najaar bleek ook nog lang niet vergeten en vergeven.

Groen diende in november nog een klacht in bij het Antwerpse integriteitsbureau naar aanleiding van het bezoek van De Wever en enkele schepenen aan het verjaardagsfeestje van bouwpromotor Erik Van der Paal (Land Invest). Ze zouden op die manier immers een schijn van partijdigheid gewekt hebben.

De klacht werd verworpen, maar de heisa zorgt nog steeds voor wrevel tussen beide tenoren. "Van Besien beschuldigde me openlijk van corruptie zonder dat het ergens op gefundeerd was", liet de burgemeester optekenen. De Groen-topman repliceerde dat een deal over grondenruil in de maak was. "En dat zou de projectontwikkelaar wel goed uitgekomen zijn." Als burgemeester zou hij zelf op een meer open, transparante manier omgaan met contacten binnen de sector.

"Ik wil bezoekers en business"

Beide heren bleken het wel opvallend vaak eens over waar Antwerpen naartoe moet. Zo verwachten ze allebei veel van de overkapping van de Antwerpse ring en willen ze sterk focussen op betaalbaar wonen en vergroening. Al raakten ze het niet altijd eens over de instrumenten om dat te bereiken.

Rond mobiliteit bleek -zoals te verwachten viel- het water nog het diepst. "Ik geloof in het verleiden van mensen naar andere vervoersmodussen en niet in het dwangmodel waar Groen voor staat", zei De Wever. Hij wil geen circulatieplan zoals in Gent ingevoerd werd, terwijl Van Besien dat wél ziet zitten. "Voor de bewoners is dat misschien aantrekkelijk, een binnenstad zonder auto's. Maar ik wil ook nog bezoekers en business aantrekken", aldus De Wever.

"Graag ander soort haven"

Ook de havenuitbreiding zien De Wever en Van Besien anders. De Groen-lijsttrekker pleitte voor meer samenwerking in plaats van concurrentie met Rotterdam. Hij wil ook een "ander soort haven", met meer circulaire maakindustrie in plaats van de focus op containertrafiek en petrochemie. Hij toonde zich ook geen voorstander van het Saeftinghedok. Voor De Wever moet dat er wel komen om de grote spelers op de markt te ondersteunen.

Een coalitie tussen N-VA en Groen lijkt in Antwerpen dan ook nog steeds ver weg. "De kiezer beslist, maar ik ga er elke dag alles aan blijven doen om te zorgen dat het niet zo uitdraait", verkondigde De Wever. Ook Van Besien stelde dat het van zijn kant "de ambitie blijft om een coalitie zonder N-VA te vormen".