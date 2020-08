De Wever en Magnette zetten door met de groenen na tweede gesprek Jeroen Van Horenbeek

12 augustus 2020

14u33

De tweede ontmoeting tussen de groenen en de koninklijke opdrachthouders Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) is afgelopen. D e onderhandelingen over een nieuwe federale regering met Groen en Ecolo worden later deze week voortgezet, verneemt De Morgen . De Wever en Magnette nodigen ook de liberalen uit voor een nieuw gesprek.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci en Ecolo-covoorzitters Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane werden vanmiddag ontvangen door De Wever en Magnette. Het vijftal zat ongeveer drie uur lang samen. Er werd vooral gesproken over de groene kernthema’s klimaat, energie en milieu. De Wever en Magnette willen daar een aantal toegevingen doen om de groenen aan boord van hun ‘bubbel van vijf’ (N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) te krijgen. Met de groenen erbij heeft deze combinatie een meerderheid in het federaal parlement. Anders moeten De Wever en Magnette naar de liberalen.

Het is duidelijk dat het huidige akkoord van De Wever en Magnette inhoudelijk niet voldoet voor de groenen. De groenen hebben een fundamenteel probleem met de communautaire plannen van de preformateurs. Volgens Nollet vormen die de “voorbode van het confederalisme”, terwijl de groenen meer heil zien in een stevige herfederalisering. Ook aan de groene kernthema’s – klimaat en energie – is nog veel werk. Zo stellen De Wever en Magnette voor om de twee jongste kerncentrales tien of twintig jaar langer open te houden. Voor Groen en Ecolo is dat onbespreekbaar.

De komende dagen zullen De Wever en Magnette de groenen en de liberalen opnieuw uitnodigen. Bedoeling is allicht om ze verder tegen elkaar uit te spelen. Wie de lat het laagst legt, mag mee regeren. Al is het afwachten of de liberalen en groenen zullen meespelen in dit tactisch spelletje.