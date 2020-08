De Wever en Magnette worden morgen om 11 uur bij koning Filip verwacht LH

16 augustus 2020

18u58

Bron: Belga 6 De koninklijke opdrachthouders Bart De Wever en Paul Magnette worden morgen, maandag, om 11 uur op het Paleis verwacht om bij koning Filip verslag uit te brengen van hun opdracht. Vrijdag raakte al bekend dat de voorzitters van N-VA en PS de handdoek willen gooien en de koning zullen voorstellen om het stokje door te geven aan de liberalen en de groenen.

Vorige week donderdag zorgden liberalen en groenen voor een verrassing door samen te communiceren over de preformatie. Open Vld, MR, Groen en Ecolo vroegen de twee preformateurs om snel duidelijkheid te verschaffen over de coalitie die ze verkiezen. De Wever en Magnette hadden al hun 'bubbel van vijf' (met N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) maar zochten nog een zesde partij om aan een meerderheid te geraken.

Zowel de liberalen en de groenen toonden zich bezorgd over de inhoud van het project waar De Wever en Magnette aan werkten, maar weigerden zich ook tegen elkaar te laten uitspelen. Dat zowel Open Vld en MR, als Groen en Ecolo zich aan elkaar vastklikten, maakte het er voor de preformateurs alleen maar moeilijker op.

Het is niet duidelijk of er tijdens het weekend nog overleg gepleegd werd. Van formele contacten was alvast geen sprake, luidt het bij een bron. Een andere houdt het bij "niet veel beweging".

Het enige wat zeker is, is dat De Wever en Magnette om 11 uur op het Paleis verwacht worden. Hoe de formatie verder zal verlopen, is voorlopig koffiedik kijken.

