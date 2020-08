De Wever en Magnette verkennen piste voor regering van korte duur AW

04 augustus 2020

08u34

Preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) hebben nog tot eind deze week om zeker een partij te vinden die zich bij de politieke 'bubbel van vijf' (N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH) wil voegen. Als dat lukt, is dat niet noodzakelijk een regering die tot het einde van de legislatuur in 2024 blijft zitten. Dat schrijft De Standaard en werd bevestigd aan onze redactie.

De paars-gele regering zou starten met een beperkt programma én een termijn van twee jaar. “Gezien de huidige situatie is een korte en slagkrachtige regering de beste optie”, zou het klinken in de omgeving van de preformateurs. Doel van die slagkrachtige regering? De coronacrisis en haar sociaal-economische gevolgen inperken. Daarnaast zou de regering zich voorbereiden op een staatshervorming in 2023: daar moet een grondwet voor worden opgezet.



Bronnen bevestigen aan onze redactie dat dit inderdaad een piste is, maar dat alle partijen er wel akkoord mee moeten gaan. Op het eerste zicht lijkt niemand daar iets op tegen te hebben. Op radio 1 benadrukte viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) dat haar partij altijd voorstander was van gescheiden verkiezingen.