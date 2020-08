Exclusief voor abonnees

De Wever en Magnette pokeren verder: tweede gesprek met groenen verloopt "constructief"

JVH en RW

13 augustus 2020

05u00

0

Preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) zetten door met de groenen. Later deze week komt er een derde gesprek met Groen en Ecolo over regeringsdeelname. Ook de liberalen zullen opnieuw uitgenodigd worden. Maar zij eisen vooraf duidelijkheid over de coalitie.