De Wever en Magnette morgen om 14.30 uur naar de koning TT ARA

30 juli 2020

15u09

Bron: Eigen berichtgeving 9

Preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) trekken morgen om 14.30 uur naar het koninklijk paleis waar ze aan koning Filip hun eerste verslag zullen afleveren. Ze zullen er ook hun nota voorstellen, die ze begin deze week mondeling hebben besproken met de andere partijen. Dat vernam onze redactie.



Discretie blijft het codewoord, klonk het gisteren nog. Zeker is dat de liberale partijvoorzitters Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) gisteren op de koffie kwamen bij het preformateursduo, net als CD&V-voorzitter Joachim Coens en cdH-voorzitter Maxime Prévot. De liberale voorzitters werken nu samen een nota uit met hun prioriteiten, waarna ze de bal weer in het kamp van PS en N-VA leggen, viel te horen in de entourage van de onderhandelaars. Of dat tegen morgen al tot een voorzichtige doorbraak kan leiden, is onzeker. Maar de gesprekken lopen nog en de sfeer is constructief, luidt het bij verschillende bronnen.

Vraag is of er in een N-VA-PS-regering plaats is voor de twee liberale partijen. De PS wil niet met drie relatief rechtse partijen - N-VA, MR en Open Vld - in een coalitie stappen, en dus zou MR of Open Vld alsnog uit de boot vallen. Vooral MR zou in de gevarenzone zitten. De Franstalige liberalen zouden daarvoor zelfs plaats moeten ruimen in de Waalse regering voor het cdH.

Tegelijkertijd verkoopt Open Vld haar vel duur. Afgelopen weekend gaf voorzitter Egbert Lachaert in een interview met Het Laatste Nieuws te kennen dat de Vlaamse liberalen niet in een regering stappen die een staatshervorming doorvoert in ruil voor een economisch links beleid. “Dat gaan wij niet pikken”, klonk het.

