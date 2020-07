De Wever en Magnette brengen verslag uit bij koning LH

31 juli 2020

14u56 0 PS-voorzitter Paul Magnette en N-VA-voorzitter Bart De Wever worden op dit moment ontvangen op het koninklijk paleis in Brussel. Ze brengen bij koning Filip voor de eerste keer verslag uit over hun opdracht om een nieuwe federale regering te vormen.



N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette kregen vlak voor de nationale feestdag van koning Filip de opdracht om het nodige te doen om een regering te vormen, met een brede meerderheid in het parlement. De preformateurs gaven zichzelf daar een vijftigtal dagen voor.

Sindsdien blijft het muisstil in de omgeving van Magnette en De Wever. Discretie is het codewoord, ook bij de andere onderhandelaars, al is wel duidelijk dat er de afgelopen week gesprekken zijn geweest met de liberale familie en met CD&V en cdH. Die verlopen constructief, klonk het de afgelopen dagen in de entourage rond verschillende onderhandelaars.

De voorzitter van @de_NVA, de heer @Bart_DeWever, en de voorzitter van @PSofficiel, @PaulMagnette, worden in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel.#BelgianRoyalPalace #MonarchieBe pic.twitter.com/RZlgI0bLCH Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link

