De Wever en Magnette brengen eerste verslag naar het Paleis

31 juli 2020

05u34

Bron: Belga 0 Preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette brengen vrijdagmiddag een eerste keer verslag uit van hun werkzaamheden op het Paleis. Het is afwachten of de gesprekken al ver genoeg gevorderd zijn om een volwaardige formatiepoging op gang te brengen, maar de sfeer tussen de gesprekspartners zou goed zitten.

N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette kregen vlak voor de nationale feestdag van koning Filip de opdracht om het nodige te doen om een regering te vormen, met een brede meerderheid in het parlement. De preformateurs gaven zichzelf daar een vijftigtal dagen voor. Lukt het niet, dan is het tijd voor nieuwe verkiezingen, zei Magnette in een videoboodschap. De Wever benadrukte dan weer dat er geen enkele garantie op succes is. Maar dat de PS had aangeven te willen onderhandelen over het institutionele, was voor de N-VA-voorzitter "een spoor dat we moeten verkennen".

Muisstil

Sindsdien blijft het muisstil in de omgeving van Magnette en De Wever. Discretie is het codewoord, ook bij de andere onderhandelaars, al is wel duidelijk dat er de afgelopen week gesprekken zijn geweest met de liberale familie en met CD&V en cdH. Die verlopen constructief, klonk het de afgelopen dagen in de entourage rond verschillende onderhandelaars.

De meeste aandacht zou op dit moment gaan naar een nota van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez. De liberale tandem kreeg de krijtlijnen van het project van Magnette en De Wever te zien en kwam daarop met een eigen prioriteitenlijstje. Lachaert gaf afgelopen weekend in een interview al te kennen dat de liberalen hun vel duur verkopen en niet in een regering willen stappen die een staatshervorming doorvoert in ruil voor een economisch links beleid. Ook Bouchez staat niet te springen voor een institutioneel rondje, tenzij om bevoegdheden te herfederaliseren.

Liberale familie

De PS gaf dan weer al verschillende keren aan dat ze de Zweedse regering niet wil depanneren. Voor de Franstalige socialisten is er met andere woorden een rechtse partij te veel, en dan komt de liberale familie algauw in het vizier: in principe is één liberale partij genoeg voor een meerderheid in het parlement.

De Wever en Magnette worden vrijdagnamiddag op het Paleis verwacht voor een eerste stand van zaken. De twee zouden de ambitie hebben om koning Filip al een concrete coalitie en een eerste aanzet tot een regeerprogramma voor de neus te schuiven, schreef De Standaard eerder deze week. Maar mogelijk is het daarvoor nog iets te vroeg.

