De Wever en Bouchez reageren op Vivaldi-coalitie: “Het verdriet van Vlaanderen? Daar had je vroeger aan kunnen denken” SVM

27 augustus 2020

21u02

Bron: Belga 4 Bart De Wever reageert via Twitter teleurgesteld op de keuze van Egbert Lachaert (Open Vld) voor een Vivaldi-coalitie. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was er echter als de kippen bij om hem te counteren.



“Vlaanderen stemde nog nooit zo Vlaams en rechts, de komende federale regering wordt mogelijk nog nooit zo Franstalig en links. Het verdriet van Vlaanderen”, schreef de burgemeester van Antwerpen.

“Daar had je vroeger aan kunnen denken, hé?”, riposteerde Bouchez. “Alvorens de stekker uit Arizona te trekken, potentiële rechtse partners aan te vallen en in te stemmen met de meest linkse nota.”

Toen iemand opmerkte dat Bouchez het Vlaams Belang zo aan 30 procent zou helpen, reageerde hij als volgt. “We hebben bestuurd met de N-VA. Het resultaat? Het Vlaams Belang is gestegen tot 20 procent.”

Door eindelijk duidelijkheid te scheppen over zijn voorkeur gaat Lachaert in op de vraag van CD&V. De christendemocraten zijn noodzakelijk om een comfortabele meerderheid te vormen, maar aarzelen om zich bij de paars-groene alliantie te voegen. Eén van hun grootste angsten is om de zwartepiet te krijgen als ze de Vlaamse coalitiepartner N-VA lossen. Eerst moest Lachaert daarom zelf paars-geel onmogelijk verklaren, zo klonk het de voorbije dagen in CD&V-kringen.

Volgens politicoloog Dave Sinardet ziet het er echter naar uit dat toch enkel paars-groen kan slagen, zonder CD&V dus. In dat geval zou er een zeer nipte meerderheid van 76 zetels ontstaan, met amper dertig Vlamingen. “CD&V wil enkel regeren met N-VA en weet dat een mislukking van Vivaldi de kansen daarop terug groter maakt. Zonder CD&V is het ethisch en communautair ook een veel coherenter project.”

