De Wever: “CD&V is de grote verliezer van de verkiezingen” Redactie

30 oktober 2018

22u35

Bron: TVL 0 “CD&V heeft de verkiezingen verloren.” Die verrassende conclusie trekt N-VA-voorzitter Bart De Wever in een interview met TV Limburg.

Verrassend, want CD&V blijft over het algemeen de grootste partij in Limburg. Maar de partij heeft de meeste gemeenteraadsleden verloren, aldus de N-VA-voorzitter. “Hun gemeenteraadsleden zitten vooral in de kleine gemeenten. In de steden is CD&V heel klein geworden, en soms totaal onbetekenend. Daar waar veel kiezers wonen, staat N-VA veel sterker.”

De Wever blikt ook terug op het goede resultaat van zijn partij in de provincie Limburg. “Steven Vandeput heeft het uitstekend gedaan in Hasselt en jullie gaan nog veel horen van Zuhal Demir”, klinkt het. Dat CD&V er in Genk voor gekozen heeft om niet met N-VA in zee te gaan, zal volgens De Wever resulteren in “een afrekening binnen zes jaar”.