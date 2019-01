De Wever blijft burgemeester van Antwerpen tot na de verkiezingen: “Tot wanneer de kiezer anders beslist” AW

15 januari 2019

08u13

Bron: Belga, Radio 1 0 N-VA voorzitter Bart De Wever sprak klare taal tijdens het radioprogramma De Ochtend: “Ik blijf burgemeester van Antwerpen tot wanneer de kiezer anders beslist”. Nadat hij zichzelf kandidaat stelde als minister-president in Vlaanderen eisten enkele politieke tegenpolen waaronder Wouter Van Besien (Groen), dat De Wever onmiddellijk zijn sjerp zou neerleggen. “Wie doet zoiets?”, reageert De Wever.

“Ik kan perfect mijn werk als burgemeester geëngageerd voortzetten tot aan de verkiezingen”, aldus Antwerps burgemeester Bart De Wever. Hij vindt het dan ook vreemd dat politieke partners vragen om zijn ontslag in te dienen: “Waarom zou ik zoiets doen? Dat gebeurde toch ook niet in het verleden?”. De Wever benadrukt dat het niet zeker is dat hij minister-president wordt: “Dat is aan de kiezer”.



Bart De Wever stelde zichzelf gisteren voor als kandidaat Vlaams minister-president voor de verkiezingen in mei 2019. Geert Bourgeois maakt de overstap naar het Europees niveau en Jan Jambon trekt de Kamerlijst als kandidaat-premier. Dat werd zondagavond op de partijtop beslist. Voor die partijtop zou De Wever naar eigen zeggen nog niet concreet hebben nagedacht over een eventuele kandidatuur als minister-president. “Het is niet elegant om mezelf kandidaat stellen, dat geef ik toe”, zegt De Wever nog. “Maar uniek is het ook niet. Bart Somers deed het bijvoorbeeld ook al."

De keuze voor die opstelling is volgens N-VA mee geïnspireerd door de uitdrukkelijke wens van de PS om op alle niveaus opnieuw aan de macht te komen. Die ‘reconquista’ van de PS wil de N-VA absoluut voorkomen.

“Oorlogstaal”

Federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V) is niet mals voor de N-VA-demarche van maandag . "Er zijn twee zaken die opvallen. Blijkbaar heeft de N-VA een vijand nodig om haar campagne te starten. En verder is er de oorlogstaal die men speekt", zo zei Peeters tijdens radioprogramma De Ochtend. "We gaan niet meespelen in het spelletje van N-VA. We zullen op eigen ritme en met eigen inzicht onze campagne voorbereiden", aldus nog Peeters.

Volgens Peeters zal zijn partij "niet meespelen in het spelletje van N-VA". Door haar demarche van maandag lijkt N-VA andere partijen te willen dwingen om ook een kandidaat-premier naar voor te schuiven. "Wij gaan verder inhoudelijk onze zaken duidelijk maken, zonder daarbij een vijand te hebben of te zoeken. Dat gaat over inhoud en niet over postjes", aldus Peeters. “We zullen op het juiste moment met de juiste personen komen en zullen ons niet laten opjagen, zeker niet door de N-VA", besluit de CD&V-vicepremier.