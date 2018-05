De Wever bij minuut stilte voor agenten: "Vorige week werden ze uitgemaakt voor moordenaars. Nu werden twee politiemensen lafhartig vermoord" Redactie

30 mei 2018

13u02

Bron: Belga 264 Op tal van plekken vanmiddag om 13 uur een minuut stilte in acht genomen uit respect voor de twee agentes en de student die gisteren werden doodgeschoten in Luik. Politiekorpsen, politici, bestuurders en burgers in steden als Antwerpen, Brussel en natuurlijk ook Luik herdachten de slachtoffers. In Antwerpen zei burgemeester Bart De Wever

In de stad Luik werd om 13 uur een minuut stilte gehouden op de Espace Tivoli, in het centrum van de stad, voor de slachtoffers van de aanslag gisteren. Tal van lokale en politieke verantwoordelijken waren daarbij aanwezig, onder meer Waals minister-president Willy Borsus.

Premier Charles Michel, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Borsus schudden de handen van leden van het getroffen politiekorps. "Woorden schieten tekort", zei Jambon nadat hij het rouwregister in Luik had getekend.

Ook de politiecommissariaten in de stad sloten tijdelijk de deuren sluiten. "Om onze collega's de kans te geven daarbij aanwezig te zijn, zullen de Luikse commissariaten uitzonderlijk gesloten zijn van 12 tot 14 uur", aldus de politie van Luik. De kantoren aan de rue de la Régence blijven wel open.

"De andere leden van het interventieteam zetten hun werk voort, maar zullen een minuut stilte in acht nemen", klinkt het.

Antwerpen

Ook in Antwerpen werd deze middag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers in Luik. Bart De Wever, als hoofd van het grootste politiekorps van het land, was daarbij aanwezig. De gebeurtenissen in Luik gingen dan ook als een schokgolf door het Antwerpse korps dat zijn medeleven en solidariteit wilde betuigen. Ook de toevallige passant, die stierf werd hierbij herdacht.

"Vorige week werd de politie uitgemaakt voor moordenaars", aldus De Wever. "Nu werden twee politiemensen lafhartig vermoord. Veel politiemensen stellen zich wellicht vragen over de waardering die ze krijgen."

Bij veel openbare gebouwen hangt de vlag halfstok. Aan het Antwerpse stadhuis is dat tot en met zondag het geval.

De Wever wil het onderste uit de kan halen rond de gebeurtenissen in Luik. "Heel het land vraagt zich af of die man wel op vrije voeten had mogen zijn. Ik ga niet vooruitlopen op het onderzoek maar dat moet wel tot op de bodem onderzocht worden", zei hij na de minuut stilte.

