De Wever biedt verontschuldigingen aan aan partner slachtoffer Paardenmarkt TK

13u12

Bron: VTM Nieuws 0 Photo News Antwerps burgemeester Bart De Wever biedt zijn verontschuldigingen aan aan de partner van een van de dodelijke slachtoffers van de Paardenmarkt. Die had een open brief verstuurd waarin hij de gebrekkige slachtofferhulp hekelde. " Ik verontschuldig mij als die man nadelige gevolgen heeft ondervonden van de fout", zei De Wever aan VTM Nieuws.

De man zei in de open brief dat de opvang door de hulpdiensten na de explosie fantastisch was. Hij kreeg in het ziekenhuis bijstand van een psychologe tot zijn familie er was. Maar toen hij weer naar huis mocht, voelde hij zich aan zijn lot overgelaten. Na lang wachten op informatie over het lot van zijn partner belde hij zelf naar slachtofferzorg, die hem vertelde dat er naar hem nog gezocht werd. Even later moest hij via de media vernemen dat zijn partner overleden was. "Kan u me vertellen #BDW hoe dit kan?", schreef de man.

De Wever verontschuldigt zich nu hiervoor. "De man was in handen van familie. Slachtofferhulp had nabijer moeten zijn, maar ging ervan uit dat de familie hem zou opvangen. Dat is wellicht een fout geweest en ik verontschuldig mij als die man daar nadelige gevolgen van ondervonden heeft. Daar heb ik alle begrip voor."

Hij heeft intussen ook een antwoord gestuurd op de open brief. "Ik heb de man ook uitgenodigd voor een gesprek, als hij daar behoefte aan heeft. We hebben de analyse gemaakt van wat er die nacht precies is gebeurd en hoe de slachtoffers zijn bejegend. Dit is pijnlijk."