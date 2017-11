De Wever bevestigt Brusselse waarschuwing over bus met Koerden Redactie

Bron: VRT, VTM Nieuws 2 BELGA Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) bevestigt dat zijn politiediensten enkele weken geleden op voorhand een telefoontje van de Brusselse diensten hebben gekregen over een Koerdische manifestatie die voor problemen zou kunnen zorgen . Dat schrijft de VRT.

Brussels burgemeester Philippe Close zei gisteren aan RTL dat Antwerpen gewaarschuwd was voor een manifestatie van Koerden die in Brussel was verboden. "Als Close de stad Antwerpen zou hebben gewaarschuwd, dan is dat in elk geval niet doorgebrieft tot bij de burgemeester", klonk het nog als reactie in Antwerpen.

Nu blijkt die waarschuwing er effectief geweest te zijn, maar volgens VTM Nieuws werd ze niet doorgegeven aan De Wever. Toch zegt De Wever dat de waarschuwing geen verschil uitmaakte, aangezien de Antwerpse politie dat al wist en de Koerden de afspraken met de stad geschonden hebben door een Turkse wijk in te rijden. Bij de rellen in de omgeving van de Brederodestraat vielen eind oktober verschillende gewonden.

Afspraken gemaakt, maar geschonden

"Voor zover wij kunnen nagaan is er wel een telefoontje geweest naar onze politiediensten en dat is meegenomen in de risico-analyse, maar ik zeg het nog eens, het is niet omdat meneer Close in Brussel iets verbiedt, dat ik het ook in Antwerpen moet verbieden", aldus De Wever aan de VRT. "Wij hebben afspraken gemaakt met de organisatoren voor een veilig verloop."

Die afspraken hielden in dat de Koerden welkom waren op een plek "waar er geen mogelijkheid was tot conflict met andere bevolkingsgroepen". "Als men dan natuurlijk een dag voor het evenement opduikt met een bus met een afbeelding van Öcalan en daarmee door een Turkse straat gaat rijden... Dat hebben wij nooit gevraagd, dat hebben wij nooit toegestaan, dat hebben wij nooit gewenst. (...) Met zo'n bus een straat uitkiezen waar heel veel Turken wonen, dat was om problemen vragen."

De Antwerpse politie was effectief verrast nadat de bus plots opdook in de Brederodewijk. "Wij wisten niet dat die bus op die plek zou opduiken. Men heeft ons daar allerlei verklaringen voor gegeven, dat die bus zogezegd in een fietsmanifestatie was vastgereden en dat hij moest omrijden, maar we zijn aan het onderzoeken of die verklaringen juist zijn."