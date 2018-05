De Wever bekritiseert energiebeleid Vlaamse én federale regering: "Heel veel gebakken lucht" SPS

17 mei 2018

13u31

Bron: Belga 0 N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft kritiek op het energiebeleid van de Vlaamse en federale regering. Dat maakt hij duidelijk in de laatste aflevering van 'Watt', een docureeks op Canvas, die volgende week wordt uitgezonden. "Dit land is geen voorbeeldland qua langetermijnvisie. Er is heel veel gebakken lucht", zegt de N-VA-voorzitter. "Trumpiaans", reageert Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) op de uitspraken.

Gisteren plaatste De Wever al opnieuw vraagtekens bij de kernuitstap in 2025. Het leverde hem kritiek op van zowel oppositie als coalitiepartners. Maar in het Canvas-programma 'Watt' gaat de N-VA-voorzitter nog een stap verder. "Ik denk niet dat dat (de kernuitstap in 2025) zal gebeuren", zegt hij. "In 2003 hebben we voor het eerst daarover een wet gestemd. Wij waren daar toen tegen omdat we het tijdspad niet realistisch vonden. In 2015 hebben we gelijk gekregen, want toen is er beslist om de oudste kerncentrales met tien jaar te verlengen."

Dat we nu álle kerncentrales zouden sluiten - de oudste, maar ook de jongste -, lijkt voor De Wever dan ook niet realistisch. "Dat zou betekenen dat we binnen dit en zeven jaar 6.000 MW/uur aan kernenergie moeten vervangen. Dat zal ontzettend duur worden en is eigenlijk ecologisch onverantwoord."

Langetermijnvisie

De N-VA-voorzitter hekelt duidelijk het huidige beleid van de federale regering, waarbij volop wordt ingezet op wind en zon en gascentrales. "Ofwel stappen we op korte termijn uit de kernenergie, ofwel stappen we uit de fossiele energie. De combinatie daarvan is niet mogelijk. Geen enkele ernstige mens zegt dat dat kan, zelfs de ecologisch zeer geëngageerden geloven dat niet."

Je levert zélf de Vlaamse minister-president. Je neemt mee de beslissing in de federale regering. Dan is dit toch wel straf Bart Tommelein

De Wever heeft ook kritiek op het energiepact en poneert dat België "geen voorbeeldland is qua langetermijnvisie". "En dus wordt er veel gebakken lucht verkocht. Het energiepact is niet het einde. Het is het einde van het begin. Nu moeten we keuzes gaan maken en ons ook aan die keuzes houden."

Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) toont zich in een reactie aan VRT niet opgezet met de uitspraken van De Wever. "Je levert zélf de Vlaamse minister-president. Je neemt mee de beslissing in de federale regering. Dan is dit toch wel straf", aldus Tommelein. "We hebben gekozen voor hernieuwbare energie en we zitten op schema, we halen onze doelstellingen. Dat is misschien het verschil tussen Bart De Wever en mezelf: ik geloof in de toekomst. De Wever blijft hangen in het verleden."

Loyale partner

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke is niet opgezet met de uitspraken van zijn N-VA-collega. Volgens Beke is het onverantwoord om te blijven vasthouden aan nucleaire energie. "Aan nucleaire energie zijn veel risico's verbonden. Dit is niet de energie van de toekomst", aldus Beke.

"We hebben met deze regering, inclusief N-VA, beslist om op zoek te gaan naar alternatieven. Ik stel vast dat de voorzitter van N-VA nu afstand neemt van wat zijn eigen ministers beslist hebben. Dat laat ik voor zijn rekening, maar afspraken zijn afspraken. Wij zijn een loyale partner en voeren akkoorden uit", aldus de CD&V-voorzitter.