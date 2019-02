De Wever: "Begrijp frustratie van klimaatjongeren, maar nu betogen ze bijna tegen hun eigen levensstijl" ttr

01 februari 2019

09u08

Bron: belga 0 N-VA-voorzitter Bart De Wever begrijpt de frustratie van de klimaatjongeren, maar "dat mag niet worden omgezet in een vorm van apocalyptisch denken waarbij ze bijna betogen tegen hun eigen levensstijl". Dat zei hij vandaag in ‘De Ochtend’ op Radio 1. "Wir schaffen das. Dat hebben we altijd gedaan en zullen we nu ook doen."

Gisteren kwamen voor de vierde week op rij duizenden jongeren op straat om te betogen voor een beter klimaatbeleid. N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft die boodschap begrepen, zei hij vandaag in ‘De Ochtend’. "Die boodschap komt bij iedereen aan. Als erop gewezen wordt dat we de doelstellingen niet halen dan is dat correct en we moeten ook meer doen."



Maar tegelijkertijd wil De Wever niet meegaan in een "doemscenario". "Ik begrijp de frustratie, maar dat mag niet omgezet worden in een vorm van apocalyptisch denken waarbij jongeren bijna betogen tegen hun eigen levensstijl."

“Ecorealistische” houding

De N-VA-voorzitter houdt vast aan de "ecorealistische" houding van zijn partij. "Ik denk dat dit probleem alleen opgelost kan worden als je het bekijkt door een bril van innovatie en economische groei. Zo heeft de mensheid dat altijd gedaan en dat is ook mijn boodschap. Het probleem ten gronde oplossen gaan we echt niet doen met groene taksen en culpabiliseren van mensen. Als je heel veel geld spendeert om uiteindelijk 0,0003 procent van de doelstellingen te realiseren, dan eindig je zoals in Frankrijk met de gele hesjes."

Kerncentrales

De N-VA-voorzitter pende vandaag ook een opiniestuk neer in ‘De Morgen’, waarin hij opnieuw een lans breekt voor kernenergie. "Een mix tussen hernieuwbare en kernenergie is de beste garantie op betaalbaarheid, zekerheid en duurzaamheid."

Hij pleit ervoor minstens de twee jongste kerncentrales langer open te houden dan 2025. De Wever gelooft ook in onder meer betere stadsplanning en waterhuishouding, en in klimaatadaptatie. "We moeten de opwarming een beetje als een gegeven aanvaarden en ons voorbereiden op het leven op een planeet waar het wellicht wel wat warmer zal zijn."

De Vlaams-nationalisten organiseren deze maand nog een congres over de klimaatverandering, opnieuw met een ecorealistische invalshoek.