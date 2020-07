De Wever: "Als partijen die abortuswet willen versoepelen een regering kunnen vormen, moeten ze dat maar doen” TT

11 juli 2020

17u07

Bron: VTM Nieuws 6 De voorstanders van de versoepeling van abortus moeten misschien maar zelf proberen een nieuwe federale regering te vormen “als ze elkaar zo geweldig vinden”. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever verklaard aan VTM Nieuws. De Wever legt zo nog meer druk op het abortusdossier, dat de federale formatie nu helemaal dreigt te torpederen.



Zoals bekend zijn liberalen, socialisten, groenen en de PVDA voorstander van de versoepeling en depenalisering van abortus. Normaal gezien ligt het voorstel volgende week in de Kamer, waar het een meerderheid heeft.

N-VA is net als CD&V en Vlaams Belang tegen de versoepeling. Partijvoorzitter Bart De Wever laat nu verstaan dat het dossier voor hem een breekpunt is aan de onderhandelingstafel van de ‘drie koningen’ voor de federale regeringsvorming. Twee van de ‘koningen’, partijvoorzitters Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR), lijken voorlopig niet van plan de stemming in de Kamer nog verder uit te stellen.



Vorige week dreigde de derde ‘koning’, CD&V-voorzitter Joachim Coens, er al mee de handdoek in de ring te gooien als het abortusdossier goedgekeurd zou worden in de Kamer. Coens wil dergelijke ethische kwesties bespreken binnen het kader van een regeringsvorming. Zoals bekend ligt een ‘Arizona’-coalitie op tafel van CD&V, Open Vld, MR, N-VA, sp.a en cdH.

"Zeer moeilijk volgende dag te doen alsof er niets gebeurd is”

Meteen ligt de druk nu bij Open Vld en MR. “Ik kan u zeggen dat als partijen op de groene knop drukken voor een wet die ik echt schandelijk vind, het dan zeer moeilijk is om met diezelfde partijen de volgende dag te doen alsof er niks is gebeurd”, zei hij deze namiddag tegenover VTM Nieuws tijdens de 11 juli-viering in Antwerpen.

“Dat is eigenlijk onmogelijk, dat zal niet lukken. Als die partijen (de liberalen, red.) daarentegen elkaar zo geweldig vinden dat ze op die basis een regering kunnen vormen met socialisten, communisten en groenen, dan moeten ze dat maar doen. Dat zal een regering zijn die in Vlaanderen nul komma nul draagvlak heeft.”

Advies Raad van State afgeleverd

De versoepeling van de abortuswet komt uit de koker van de paars-groene partijen, toen het er naar uit zag dat die coalitie in de steigers stond. Dat mislukte eind vorig jaar echter door verzet bij CD&V en Open Vld tegen een regering met een minderheid aan Vlaamse kant. Het voorstel haalt abortus volledig uit de strafwet en verlengt de termijn van twaalf naar achttien weken. De verplichte bedenktijd wordt ingekort van zes tot twee dagen en er komen strafsancties voor wie abortus wil verhinderen.

De Raad van State leverde gisteren een positief advies af over het wetsvoorstel. Vorige week zorgde het al eens voor hoogspanning in de Wetstraat, nadat het ter stemming werd voorgelegd in de Kamer. De tekst werd uiteindelijk uit het parlement geëvacueerd door aanpassingen eraan opnieuw naar de Raad van State te sturen voor advies, maar dat is nu dus al afgeleverd. Volgens de Raad zijn er geen opmerkingen bij de amendementen. Daardoor kan het voorstel volgende week tijdens de laatste zitting voor de zomervakantie toch opnieuw op de agenda van de Kamer komen.