De Wever: "Als men verstand zou gebruiken, zou men confederale kaart op tafel leggen” AW LH

27 mei 2019

08u30

Bron: VTM, Radio 1 10 N-VA voorzitter Bart De Wever sluit een samenwerking met het Vlaams Belang van Tom Van Grieken niet uit. Dat heeft hij in eerste reactie live in VTM NIEUWS gezegd. “De kiezer heeft gesproken. Vlaams Belang is de tweede partij van Vlaanderen, dat is heel duidelijk”, aldus De Wever. Een federale regeringsvorming ziet hij niet zitten. “Als mensen hun verstand zouden gebruiken, maar dat gebeurt in dit land zelden, dan zou men nu onmiddellijk de confederale kaart op tafel leggen en eindelijk afscheid nemen van deze ellende”, zei hij in De Ochtend op Radio 1.

“De kiezer heeft gesproken. Vlaams Belang is de tweede partij van Vlaanderen, dat is heel duidelijk”, aldus De Wever. “Het zal ook aan de andere partijen liggen, maar ik sluit helemaal niets uit.” Wanneer het gesprek met Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, volgt, weet De Wever nog niet.



De vooruitzichten voor de Zweedse coalitie zijn niet bepaald rooskleurig: “Die coalitie heeft niet gewonnen. We hebben grote verliezen geleden”. De Zweedse coalitie is mathematisch dan wel mogelijk, maar na de zware klappen is het volgens De Wever niet realistisch om te doen alsof er niets gebeurd is. “Dat zie ik niet meteen zitten.”



Burgemeesterssjerp

Over de burgemeesterssjerp van Antwerpen, en aan wie die wordt doorgegeven, wil De Wever nog niets kwijt: “Ik weet nog niet eens hoe de Vlaamse regering er zal uitzien en wie er zal inzitten. Ik heb 1.000 problemen en ik zal ze punt per punt proberen op te lossen."

De Wever reageerde ook in ‘De Ochtend’ op Radio 1 op de verkiezingsuitslag. “Ik zou iedereen afraden om met breekpunten af te komen. Ik weet niet of dat nu de slimste zet is. Wie wil besturen, gaat nu best een beetje weg van de bühne”, aldus De Wever.

Wallonië is naar links gegaan, linkser dan ooit. Als mensen hun verstand zouden gebruiken, dan zou men nu de confederale optie op tafel moeten leggen Bart De Wever in ‘De Ochtend’ op Radio 1

De Wever was meteen duidelijk wat de vorming van een federale regering betreft. “Wallonië is naar links gegaan, linkser dan ooit. Als mensen hun verstand zouden gebruiken, maar dat gebeurt in dit land zelden, dan zou men nu onmiddellijk de confederale kaart op tafel leggen en eindelijk afscheid nemen van deze ellende”, zei hij in De Ochtend op Radio 1. “Ik snap echt niet waarom dat niet doordringt. Wat een doffe ellende is dit eigenlijk?”

De Wever is alvast niet van plan om samen te werken met Franstalig links. Vooral Ecolo-voorzitster Zakia Khattabi kreeg een veeg uit de pan. “Wallonië wil naar links gaan. Vlaanderen wil dit niet. Hoe moet ik in godsnaam samenwerken met mensen die ons als halve nazi’s verslijten? Ik heb een uitgestoken hand gezien, alleen stak er al een bepaalde vinger de lucht in. Als men na deze uitslag een anti-Vlaamse regering vormt, dan ga ik me daartegen met elke vezel in mijn lijf verzetten. Dan is het echt ‘game over’ voor mij”, zei De Wever.



De N-VA komt straks bijeen in het Vlaams parlement voor een partijbureau. De Wever zal daar naar alle waarschijnlijk niet zijn afscheid als partijvoorzitter aankondigen. “De voorzitter is verantwoordelijk en ik ga verantwoordelijkheid nooit uit de weg. Maar ik ga de partij nu ook niet in chaos storten. Op korte termijn moet u zeker niets verwachten”, klonk het. De partijtop blijft achter De Wever staan, zei hij nog. “De partijtop heeft unisono gezegd dat het nu niet het moment is om allerlei rare dingen te gaan doen. De partij moet nu strak georganiseerd blijven. Wat daarna gebeurt, zullen we wel zien.”