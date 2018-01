De Wever: "Als meerderheidspartijen ontslag Francken vragen, stappen we uit regering" Redactie

Bron: VTM Nieuws 0 Als de meerderheidspartijen aansturen op het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), dan zal de partij N-VA uit de regering stappen. Dat zegt partijvoorzitter Bart De Wever aan VTM NIEUWS. "Ik sta achter Francken en laat hem niet vallen. In geen geval."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stond de voorbije weken in het oog van de storm naar aanleiding van de Soedankwestie. Maar wat voorzitter Bart De Wever betreft, staat de positie van Francken niet ter discussie, ook niet als uit onderzoek zou blijken dat de Soedanezen toch mishandeld werden. “Ik twijfel niet aan Theo Francken. Vandaag niet, morgen niet en ook overmorgen niet”, zegt De Wever daarover aan VTM Nieuws.

De Wever verdedigde het beleid van Francken. "Als ze morgen zeggen dat we niemand meer mogen terugsturen naar een land waar het slechter is dan hier, en waar je potentieel wel eens slecht behandeld zou kunnen worden, dan kan je niemand meer terugsturen en dan heb je de facto open grenzen. En dan zullen wij het enige land in Europa zijn in die situatie. Alle andere landen sturen Soedanezen ook terug."

"Het is genoeg geweest"

Moesten de regeringspartijen tóch aansturen op het ontslag van Francken, is het voor Bart De Wever een uitgemaakte zaak. Het is een regering met Theo Francken, anders een regering zonder N-VA. De Wever vindt verder dat de partijvoorzitters hem maar gewoon moeten bellen als ze een probleem hebben met Francken, in plaats van hun zegje te doen in de media. “Ze hebben mijn telefoonnummer. Als ze écht een probleem hebben, dan kunnen ze mij bellen. Maar als het alleen is om een opinie in de media te uiten, dan boeit het mij niet meer."

Uiteindelijk heeft de staatssecretaris volgens De Wever enkel maar de wet toegepast. "Het is een heel moeilijke bevoegdheid, ook menselijk. Als er dan eventueel iets fout zou kunnen gegaan zijn gaat de rest in je rug schieten, zelfs vanuit de eigen meerderheid. Het is genoeg geweest."

Calvo: "De Wever zet Michel verder in zijn hemd"

Oppositielid Kristof Calvo (Groen) vindt dat premier Charles Michel (MR) De Wever moet terugfluiten. "Het lijkt erop dat er maar één wet geldt: die van de N-VA. Dat is een angstwekkende invulling van democratie", klinkt het.

"Volgens de N-VA is het onderzoek naar de kwestie Soedan van geen belang. Dat was nochtans een regeringsbeslissing", zegt Calvo. Groen wil zo snel mogelijk uitleg krijgen van de premier. "De Wever zet Michel verder in zijn hemd. Voor zover hij nog een hemd aanhad. Het is ongezien dat een partijvoorzitter de premier zo negeert. Dit is een regeringscrisis."

Een regeringsbron zegt echter dat het onderzoek dat de regering heeft gevraagd niet bedoeld is om staatssecretaris Theo Francken vrij te pleiten of te veroordelen voor een eventuele verantwoordelijkheid voor het lot van Soedanezen na hun uitwijzing. De regering wil door het onderzoek lessen kunnen trekken uit de manier waarop de terugzendingen worden gedaan, rekening houdende met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat artikel verbiedt onmenselijke en vernederende behandelingen. De resultaten van het onderzoek binden volgens de bron de hele regering, aangezien het beleid van de staatssecretaris door de voltallige regeringsploeg werd bepaald.

