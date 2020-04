De Wever: “Alleen staan basketten of uitrusten op een bank, dat mag niet. Sorry, maar dat ga ik niet handhaven” Joeri Vlemings

06 april 2020

10u05

Bron: Radio 1 72 Het handhaven van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is niet altijd even makkelijk in een grote stad als Antwerpen, weet burgemeester Bart De Wever na een druk weekend met 300 boetes. “Wij focussen vooral op samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen”, zei hij in De Ochtend op Radio 1. “Maar sommige dingen kan ik echt niet uitleggen aan de bevolking.” En daar treedt de Antwerpse politie dan ook niet tegen op.

Bart De Wever wil geen “draconische” handhaving van de regels in zijn stad. Hij begrijpt dat mensen naar buiten willen, zeker in een grootstad waar de context specifiek is met “vele grote gezinnen, ouderen, alleenstaanden, mensen die angst hebben voor hun job”. “Daarom focussen wij op de essentie van de maatregelen”, aldus De Wever in De Ochtend.

De Antwerpse burgemeester vindt zelfs dat hij sommige maatregelen niet kan handhaven, omdat ze volgens hem niet uit te leggen vallen. “Iemand die alleen staat te basketten, dat mag niet, maar fysieke activiteit in de buitenlucht wordt wel aangemoedigd. Men mag ook niet rusten op een bank. Sorry, maar dat ga ik niet handhaven.”

De Wever deed ook meewarig over de “ellenlange” vergadersessies van de superkern op zaterdag waarop de regering met volmachten eventuele maatregelen bespreekt. Hij gaf wel toe dat zijn vraag om de GAS-wetgeving toe te passen ter harte werd genomen. “Maar spijtig genoeg niet op de manier waarop ik had gehoopt”, zei De Wever. Volgens hem zijn de boetes die vastgesteld zijn op 250 euro in sommige gevallen te streng en zou hij liever de hoogte van de boete willen aanpassen aan de overtreding die begaan is. De Wever betreurt ook dat de GAS-boete in deze context niet toepasselijk is op minderjarigen en dat er geen alternatieve straffen zijn voorzien.

Politie mag woning wél betreden

De N-VA-voorzitter benadrukte dat zijn partij geen oppositie wil voeren in de huidige crisis, maar dat hij zijn bezorgdheden wel telkens overmaakt. “Wij proberen de genomen beslissingen naar goed vermogen uit te voeren.” Hij hekelde nog “de tegenstrijdige informatie die er soms vanuit de regering wordt gelost”. Als voorbeeld haalde hij vicepremier Alexander De Croo aan die beweerde dat woonstbetreding door de politie zonder een huiszoekingsbevel niet mogelijk zou zijn. “Dat is natuurlijk niet juist, dat is alleen in gerechtelijke zaken zo, maar dit is burgerlijke handhaving. Op basis van de openbare gezondheid mag de politie wel degelijk uw woning binnenkomen. Dat mag altijd al, bijvoorbeeld als uw woning overloopt van ongedierte, dan mag de politie zich toegang verschaffen”, aldus De Wever. Als een feestje de openbare gezondheid in het gedrang brengt, dan mag de politie de woning betreden zonder huiszoekingsbevel, verklaarde hij. “Alleen zou ik heel terughoudend zijn om dat te doen, want dat is bijzonder ingrijpend.”

In een naburige politiezone stormden agenten binnen in een huis waar familie was samengekomen bij een terminale grootmoeder op een ziekenhuisbed in de woonkamer. Dat gaf De Wever als voorbeeld met de kritiek: “Dit is voorbij alle grenzen van de menselijkheid.”

Niet controleren aan supermarkt

“Het gezond verstand moet vooropstaan”, aldus De Wever. “Een barbecue met honderd man kan de politie natuurlijk komen stilleggen. Maar ingrijpen in het persoonlijk leven van mensen? Aan de supermarkt vragen waar mensen gedomicilieerd zijn? Daar geef ik mijn korps geen opdracht voor.” De burgemeester verwees daarmee naar het optreden van de politie in sommige kustgemeentes.

Bart De Wever toonde zich verder “enorm bezorgd” over het beschermingsmateriaal voor de zorgverleners. “Het fijne mag daar weleens van geweten zijn, hoe het kan dat een rijk land op die manier echt door het ijs is gezakt”, zei hij ook al aan onze redactie.

Tot slot pleitte hij voor een degelijke exitstrategie, “die er nu nog altijd niet is”. Hij waarschuwde ervoor dat nog een hele generatie kan gebukt gaan onder de gevolgen van wat er zich nu afspeelt. We moeten zo snel mogelijk met zo veel mogelijk terug aan het werk, mét beschermend materiaal, mét respect voor de regels van social distancing en mét massale tests, klonk het. “Dit mag niet erger worden dan de gezondheidscrisis zelf. We riskeren met z’n allen wakker te worden met een lager welvaartsniveau. Dan zetten we allemaal een stap achteruit in onze levensstandaard.” Voor meer en meer mensen zou dat ook betekenen dat ze terechtkomen in armoede, als dat al niet geval is, besefte de burgemeester.

