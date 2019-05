De Wever: “Alleen een stem voor N-VA kan rood-groene dominantie vanuit Wallonië afblokken” Redactie

25 mei 2019

13u16

Bron: belga 1 N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft de partijmilitanten vandaag nog een laatste keer voor de verkiezingen opgezweept tijdens de N-VA-familiedag in dierenpark Planckendael. Een links beleid is absoluut te vermijden, herhaalde hij. "Alleen een stem voor N-VA kan de rood-groene dominantie vanuit Wallonië afblokken."

De N-VA-kopman verdedigde het bilan van de afgelopen vijf jaar, waar de partij in Vlaanderen de leiding had met minister-president Geert Bourgeois. "Sommigen zeggen dat Vlaanderen bijna onleefbaar is geworden, dat we terug in de tijd van priester Daens zijn geworpen, dat Vlamingen in lompen door de straat lopen op zoek naar een aalmoes", klonk het. "Maar het tegendeel is waar. Vlaanderen staat er vandaag beter voor dan vijf jaar geleden." De Wever haalde onder meer de stijging van de lonen en de lage werkloosheid aan.

“Voor de komende vijf jaar wil N-VA onder meer werken aan de kwaliteit van het onderwijs, illegale migratie en mensensmokkel aanpakken, en de klimaatuitdaging aangaan”, zei De Wever. Dat laatste wil de partij verwezenlijken met "kordate en realistische keuzes". Het openhouden van de jongste kerncentrales na 2025 maakt daar ook deel van uit.

“Links beleid absoluut vermijden”

Om dat allemaal waar te maken, moet Vlaanderen een links beleid absoluut vermijden, herhaalde de N-VA-voorzitter nog eens. "We weten wie er staat te likkebaarden voor een terugkeer naar het beleid van open grenzen, belastingen, schulden en laksheid. PS en Ecolo zullen helaas dominant zijn in het zuiden. En de zusterpartij van CD&V zal hen graag een handje helpen", zei hij. "Morgen ligt er eigenlijk maar één vraag in het stemhokje: komt er een robuust centrumrechts beleid met een sterke meerderheid in Vlaanderen? Of krijgen we een links beleid met grote dominantie van de Franstaligen? Alleen een stem voor N-VA kan de rood-groene dominantie vanuit Wallonië afblokken."

“Er waren de afgelopen weken enorm veel thema’s, maar niets was dominant. Klimaat was een thema, onderwijs was een thema, armoede was een thema, alles was een thema. Maar wat mij betreft is er maar één: links of centrumrechts. De rest zal daaruit voortvloeien.”

Snelle regering in Wallonië

De N-VA-voorzitter vermoedt dat PS-kopstuk Paul Magnette na de verkiezingen al vlug een regering zal willen vormen in Wallonië, om de linkse lijn te kunnen doortrekken naar het federale niveau. “Men beweert hier en daar dat het regeerakkoord al klaar ligt in Wallonië”, zei hij.

Over de verwachtingen voor morgen wil De Wever niet al te veel kwijt. “Zo vlak voor de verkiezingen slaat je kompas altijd een beetje tilt. Elke politicus, wat die ook mag beweren, zweeft nu tussen hoop en wanhoop.”