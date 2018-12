De Wever aan Joe Christmas House: “Meer ervaren in uittrekken van stekkers” Rob Van herck

14 december 2018

18u03

Bron: VTM Nieuws 0 Het vertrek van N-VA uit de federale regering ligt nog erg vers in het geheugen, maar N-VA-voorzitter Bart De Wever kan er al om lachen. In het Joe Christmas House, dat dit jaar in Antwerpen staat, maakte de burgemeester er een allusie op: “we zijn meer ervaren in het uittrekken van stekkers in de politiek, dan in het insteken ervan.”

De Wever was door Joe-presentatoren Rani De Coninck en Raf Van Brussel uitgenodigd in hun kersthuis, om daar plechtig de kerstverlichting aan te steken. Voor De Wever het uitgelezen moment om toch even de politieke turbulente situatie aan te halen. Op de vraag hoeveel handen er nodig zijn om de stekker van de verlichting in te steken antwoordt hij dat in de politiek vaker stekkers worden uitgetrokken.