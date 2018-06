De Vriendt reageert fel na bezoek woonunits Steenokkerzeel: "Een gouden kooi blijft een gevangenis" JM

22 juni 2018

15u40

Bron: Belga 0 "Ook al doe je je best om de omstandigheden zo goed mogelijk aan te passen. Ook al probeer je zo hard om er een gouden kooi van te maken, het is en blijft een gevangenis". Zo reageert Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt vrijdag op de woonunits die in het gesloten centrum van Steenokkerzeel worden opgetrokken om er uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen op te sluiten met het oog op hun uitwijzing. "Dit is een brug te ver. De psychologische schade voor de kinderen is te groot".

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken bracht vrijdag een werkbezoek aan de wooneenheden in het gesloten centrum van Steenokkerzeel. De regering wil het mogelijk maken er gezinnen met kinderen op te sluiten, als ultieme middel voor hun uitwijzing. Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie is dat nodig, omdat er vandaag te veel gezinnen net voor hun geplande vertrek verdwijnen.

Aan de verkeerde kant

De Vriendt omschrijft de site als een terrein met de grootte van een klein voetbalveld, met een hoge omheining en overal camera's, waar binnenkort beveiligingsassistenten zullen rondlopen. Bovendien ligt de site net naast het tarmac van de luchthaven van Zaventem. "Er is een speelplein en wat buitenruimte, maar waar je ook kijkt, zie je overal die afsluiting", legt het groene parlementslid uit.

Hij vindt het totaal onaanvaardbaar dat de regering "na tien jaar opnieuw beslist kinderen op te sluiten". "Er zijn landen in Europa, en niet van de minste, die duidelijk ervoor hebben gekozen dat niet te doen. België stelt zich aan de verkeerde kant op", luidt het. "Die opsluiting is zeer tastbaar. Het is geen vakantiekamp, het is detentie". Bovendien kan de periode van opsluiting erg lang zijn, gaat hij voort. "Tot dertig dagen. Dit gaat dus niet per se over één of twee nachten vlak voor de terugkeervlucht".

"Schieten met een kanon op een mug"

Hij benadrukt dat er alternatieven zijn. Hij pleit er voor meer "aanklampend" tewerk te gaan. "Indien duidelijk is dat het een 'neen' wordt en verblijf in ons land niet kan, maak dan duidelijk dat er geen perspectief is, werk de vrijwillige terugkeer verder uit, probeer meer economisch perspectief in het thuisland te creëren", legt De Vriendt uit.

Hij betwist ook "de framing" rond de verdwijnende gezinnen. "Het beeld dat men wil ophangen dat iedereen ontsnapt, klopt niet en is fake news. De open terugkeerwoningen doen het niet zo slecht. Twee van de drie personen in open terugkeerwoningen keert effectief terug. Dit is schieten met een kanon op een mug".

Voor de PS kondigden Julie Fernandez Fernandez en Stéphane Crusnière aan dat ze een wetsvoorstel hebben ingediend om de opsluiting van kinderen definitief onmogelijk te maken.

Vlakbij terugkeercentrum 127bis, waar de regering gezinnen met kinderen zal opsluiten.



Dubbele omheining, camera’s, naast de tarmac.



Duitsland, Spanje, Italië... kiezen daar bewust NIET voor. Toch keren ook uit die landen mensen terug. Er zijn dus alternatieven.#hetkananders pic.twitter.com/mgnavjmXdA Wouter De Vriendt(@ WouterDeVriendt) link