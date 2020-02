De vraag van vandaag: hoe groot is de kans dat ik besmet raak met het coronavirus? Kelly Theunis

03 februari 2020

21u02 0 Vanaf vandaag gaat VTM NIEUWS iedere dag op zoek naar een vraag die Vlaanderen bezighoudt. Deze keer is viroloog Marc Van Ranst te gast. Hij geeft uitleg bij de vraag: “Hoe groot is de kans dat ik hier in België met het coronavirus besmet raak?”

Volgens professor Marc Van Ranst is op dit moment de kans om hier het coronavirus op te lopen zeer klein, maar dat komt vooral omdat er nog geen besmettingen bekend zijn. De viroloog ziet dan ook vooral het gevaar in mensen die wél besmet zijn, maar er mee rondlopen zonder het te weten. “Besmette gevallen, daar maak ik mij geen zorgen over. Die worden geïsoleerd en gaan niet voor verdere verspreiding zorgen. Ik maak me wel zorgen over diegenen die we niet vinden”, aldus Van Ranst.

Is het eigenlijk wel mogelijk om zo’n epidemie buiten de grenzen te houden? “In 2009 zijn we er wel in geslaagd om het H1N1-virus van de Mexicaanse griep buiten te houden, of in ieder geval zo gelimiteerd mogelijk te houden tot aan de grote vakantie”, zegt de viroloog. Volgens hem zijn scholen namelijk de ideale plaats voor verspreiding. Daarnaast zou ook warmer weer een boosdoener zijn.