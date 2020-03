De vraag van vandaag: hoe dodelijk is het coronavirus voor jonge mensen?

Frankrijk werd deze week geschokt door de plotse dood van de 16-jarige Julie , die in de nacht van dinsdag op woensdag overleed aan het coronavirus. In eigen land bezweek de 30-jarige Isaura uit Genk onverwacht aan het virus. Beiden hadden geen onderliggende gezondheidsproblemen. Vandaar beantwoordt viroloog Steven Van Gucht in VTM NIEUWS de vraag: “hoe dodelijk is het virus voor jonge mensen?”