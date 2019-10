De voorzittersstrijd kan losbarsten bij CD&V IB

02 oktober 2019

03u37

Bron: Belga 0 Nu duidelijk is dat Hilde Crevits haar verblijf in de Vlaamse regering verlengt, kan de strijd om het voorzitterschap bij CD&V echt losbarsten. Na het aangekondigde vertrek van Wouter Beke als voorzitter, doken geregeld namen op van potentiële kandidaat-opvolgers. Maar het leek erop dat iedereen de kat uit de boom keek in afwachting van de beslissing van de populaire Crevits.

Na negen jaar voorzitterschap geeft Wouter Beke er de brui aan. De zware nederlaag die zijn partij bij de laatste verkiezingen leed, deed de Limburger beseffen dat hij de sleutel van de Wetstraat 89 beter doorgeeft aan een opvolger. Sindsdien kwamen verschillende CD&V’ers in beeld om de fakkel over te nemen. Een overzicht van Bekes mogelijke kandidaat-opvolgers, nu Hilde Crevits heeft besloten om toe te treden tot de Vlaamse regering.

Hendrik Bogaert

In de eerste plaats Hendrik Bogaert (51). Hij hamert er al langer op dat de partij weg moet uit het centrum en naar de rechterzijde moet verschuiven, en in een federale regering stappen zonder N-VA is voor de West-Vlaming uit den boze. Bovendien gaf hij maanden geleden al aan een kandidatuur ernstig te overwegen.

Pieter De Crem

Wie ook de rechtsere trom roert bij de christendemocraten, is Pieter De Crem (57). De federale vicepremier deed in het verleden al eens een gooi naar het voorzitterschap - hij moest toen de duimen leggen tegen Jo Vandeurzen. ‘Crembo’ kondigde enkele maanden geleden aan dat hij uit plichtsbesef deel zal blijven uitmaken van de regering van lopende zaken, om zich nadien terug te plooien op zijn thuisbasis Aalter. Een nieuwe kandidatuur zou dus eerder verbazen, al weet je met De Crem nooit.

Vincent Van Peteghem

Een relatief nieuwe naam is die van Vincent Van Peteghem (38). Hij heeft amper 2,5 jaar ervaring als Kamerlid op de teller, maar schopte het intussen wel tot burgemeester van het Oost-Vlaamse De Pinte. Bij de laatste verkiezingen raakte hij als derde op de lijst verkozen in het Vlaams parlement. Van Peteghem kwam de voorbije weken vooral in beeld als woordvoerder van de zogenaamde twaalf apostelen, die de verkiezingsnederlaag intern moesten fileren.

Sammy Mahdi

Wie de laatste tijd ook een kandidatuur bevestigde noch ontkende, is Sammy Mahdi (31), de jongerenvoorzitter van de christendemocraten. De Vilvoordenaar vindt vlot de weg naar de media en is thuis op de sociale media - iets waar zijn partij volgens de interne doorlichting te vaak uitblonk door afwezigheid.

Het staat in de sterren geschreven dat minstens één van hen binnenkort een officiële kandidatuur aankondigt. Het heeft er immers alle schijn van dat een mogelijke kandidatuur van Hilde Crevits (52) hun sprong in de weg stond.

Crevits liet sinds het aangekondigde vertrek van Beke niet in haar kaarten kijken. En een Crevits, die wél standhield bij de verkiezingen van mei, zou als kandidaat-voorzitster bij nogal wat andere mogelijke kandidaten wellicht de adem afsnijden. Nu ze tot de Vlaamse regering toetreedt, valt een populaire kandidaat weg en kan de kiesstrijd losbarsten. Een kiesstrijd die mogelijke alle kanten opgaat.