De Vlaming wordt steeds ouder: levensverwachting in stijgende lijn AW

19 oktober 2018

12u17

Bron: Belga 2 In 2016 zijn 60.356 mensen in Vlaanderen gestorven, wat ondanks de vergrijzing minder is dan in 2015. De levensverwachting gaat dan weer in stijgende lijn, na de stabilisatie in 2015. Daarnaast blijven kankers en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaken, maar die gaan dan weer in dalende lijn.

Dat blijkt uit de officiële cijfers die het Agentschap Zorg en Gezondheid bekendmaakt. "Onze Vlaamse bevolking wordt ouder, en het zijn vooral de oudste mensen die sterven", aldus dokter Anne Kongs van Zorg en Gezondheid. "Dan is het logisch dat we in een periode komen waarin er meer mensen sterven dan het gemiddelde van eerdere jaren. De 60.356 sterfgevallen in 2016 liggen dan ook hoger dan het gemiddelde. De voorbije vijftien jaar stierven er immers gemiddeld 58.023 mensen. Toch was 2016 volgens het Agentschap een relatief mild jaar, met minder sterfgevallen dan in 2015, 2013 en 2012. Dat komt omdat er niet zo'n intense griepepidemie en geen langdurige periodes van koude of hitte waren in 2016.



Aandacht voor voornaamste doodsoorzaken

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen wijst erop dat de levensverwachting van de Vlaming opnieuw aanpikt bij de stijgende trend van de voorbije tien jaar. "Een jongen die in 2016 geboren werd heeft een levensverwachting van 80 jaar. Meisjes hebben bij hun geboorte een levensverwachting van 84,5 jaar. We zijn echter niet blind voor de voornaamste doodsoorzaken voor de Vlamingen. Daarom blijven we investeren in preventieve maatregelen zoals de bevolkingsonderzoeken naar borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker en het voorkomen van suïcide.”



De belangrijkste doodsoorzaken blijven hart- en vaatziekten en kanker. Wel wordt het risico om daaraan op jongere leeftijd te sterven, steeds kleiner. Zo is de afgelopen vijftien jaar de sterfte door hart- en vaatziekten (na standaardisatie) met meer dan 40 procent gedaald. Voor 50-plussers blijft longkanker wel de belangrijkste doodsoorzaak.

Zelfdoding

De cijfers over zelfdoding zijn nagenoeg hetzelfde als in 2015. In 2016 stierven er in totaal 1.057 mensen door zelfdoding, 6 meer dan het jaar ervoor. Volgens professor Gwendolyn Portzky van het Vlaams expertisecentrum suïcidepreventie blijft zelfdoding haar tol eisen op alle leeftijden.