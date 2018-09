De verkiezingen in cijfers: 4,87 miljoen kiezers, 300 gemeenteraden, 7.861 mandaten TT

04 september 2018

15u28

Bron: Belga 0 Voor de verkiezingen van 14 oktober zijn 4.873.677 kiezers ingeschreven op de kiezerslijsten in de 308 Vlaamse gemeenten. Zij verkiezen 7.861 mandaten rechtstreeks, 238 minder dan bij de lokale verkiezingen van 2012. Dat verklaarde Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur vandaag bij de loting van de lijstnummers voor de lokale verkiezingen.

Op 14 oktober worden 300 gemeenteraden, 9 stadsdistrictsraden, 5 provincieraden en 7 OCMW-raden in de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand en in Voeren gekozen. Dat komt neer op 7.398 gemeenteraadsleden (66 minder dan zes jaar geleden), 221 districtsraadsleden in Antwerpen (vier meer), 67 OCMW-raadsleden in de zes Vlaamse randgemeenten en Voeren (status quo) en 175 provincieraadsleden, 176 minder of een halvering ten aanzien van 2012.

In totaal verkiezen we dus 238 lokale mandatarissen minder, stelde Windey, door de afslanking van de provincies en de fusie van 15 Vlaamse gemeenten tot 7 nieuwe.

Herstappe 7 gemeenteraadsleden, Antwerpen 55

De kleinste gemeente van Vlaanderen, Herstappe, telt het minimum aan gemeenteraadsleden: 7. Het is overigens nog altijd niet duidelijk of er in Herstappe meerdere lijsten gaan opkomen en dus verkiezingen zullen plaatsvinden. In de grootste gemeente, Antwerpen, wordt als enige het maximale aantal gemeenteraadsleden verkozen: 55.

Op 14 oktober wordt in 163 Vlaamse gemeenten digitaal gestemd. Dat zijn er 12 meer in vergelijking met de vorige lokale verkiezingen.

Er zijn tien nieuwe gemeenten bijgekomen en in twee gemeenten waar vroeger met potlood en papier gestemd werd, zal nu per computer gestemd wordt omdat dat in de fusiegemeente in 2012 al het geval was. In totaal kunnen 61,2 procent van de Vlaamse kiezers digitaal stemmen.

