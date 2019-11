De verborgen factuur van het koninklijk vastgoed: “Koninklijke familie wentelt zo veel mogelijk kosten af op belastingbetaler” IB

27 november 2019

05u04

Bron: Belga, vrt.be, tijd.be 3 Liefst 7.530 hectare aan bossen, gronden en 77 gebouwen in ons land zijn in handen van de Koninklijke Schenking, de instelling die de koninklijke openbare eigendommen beheert. Op papier is de Koninklijke Schenking een "zelfstandige openbare instelling" die financieel zelfbedruipend moet zijn, maar in werkelijkheid draaien tal van overheidsdiensten - de belastingbetaler dus - op voor het merendeel van de kosten.

Dat schrijven De Tijd, VRT NWS, Apache en Knack vandaag. Gezamenlijk hebben journalisten van de vier media onder de noemer ‘Immo Royal’ voor het eerst in negentig jaar het volledige patrimonium van de Koninklijke Schenking doorgelicht.

Zelf heeft de Koninklijke Schenking vorig jaar slechts 6,45 miljoen euro besteed om zijn gigantische patrimonium in stand te houden. Daarvan ging al bijna de helft (2,91 miljoen euro) naar het domein van Laken, dat nog geen twee procent van het patrimonium uitmaakt.

“Belastingbetaler betaalt mee”

De koninklijke familie wentelt zo veel mogelijk kosten af op de belastingbetaler, getuigen insiders off the record aan VRT NWS. Terwijl de Belgische staat ook nog eens huurgeld betaalt aan de Schenking, bijvoorbeeld voor een groot kantoorgebouw in Brussel. Ook de premier moet elk jaar 100.000 euro huurgeld betalen aan de Schenking om het kasteel van Hertoginnedal te huren. Maar als daar kosten aan zijn is de factuur ook voor de belastingbetaler.

De Schenking weet zelf niet hoeveel haar patrimonium waard is. Haar jaarrekening bevat amper zes pagina's en geen details. "We vallen volledig buiten het kader van de federale uitgavenbegroting", zegt Philippe Lens, gedelegeerd bestuurder van de Schenking. En als overheden bijdragen in de kosten, zijn daar volgens hem altijd goede redenen voor: omdat dat zo is afgesproken in huurovereenkomsten of omdat het gaat om bestemmingen van algemeen belang.