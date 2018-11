De Venezolaanse, Colombiaanse of Roemeense coalitie? Dan klinkt “Bourgondisch” toch net iets beter TT

20 november 2018

09u46 1 Geel, rood en blauw. Het is een onuitgegeven coalitie in de Belgische en Vlaamse politiek. Welke naam geef je er dan ook aan? Antwerps burgemeester Bart De Wever zette gisteren zelf een nieuwe term in de markt en noemde het trio N-VA, sp.a en Open Vld prompt een “Bourgondische” coalitie. Omdat de andere mogelijkheden - Venezolaanse, Colombiaanse, Roemeense of godbetert Andorrese - toch net iets andere gevoelens oproepen?

Quizvraag: zou u de vlag van de voormalige Franse regio Bourgondië kunnen tekenen, als u hem hierboven niet had zien staan?

Neen? Wij ook niet. En we zijn er vrij zeker van niet de enige te zijn. Tot gisterenavond in elk geval. ‘s Avonds laat kondigde Antwerps burgemeester Bart De Wever aan dat hij de huidige Zweedse coalitie - geel-blauw met een kruis erdoor - een te krappe meerderheid vindt hebben. In plaats daarvan beoogt De Wever een nieuw stadsbestuur: de Bourgondische coalitie, “naar de kleuren van de vlag”.

Bourgondië - dat in 2015 is opgegaan in de grotere regio Bourgogne-Franche-Comté - had als vlag twee keer twee dezelfde vierkanten met in het ene duo de Franse lelie en in het andere duo de Franse kleuren geel en blauw, en dat alles verwerkt op een rood-witte achtergrond, de twee kleuren van het historische hertogdom Bourgondië. Logische keuze dus, zou je kunnen zeggen, en bovendien zal de traditionele verwijzing naar Vlamingen als “echte Bourgondiërs” er niet vreemd aan geweest zijn.

Toch had De Wever wel nog wat andere mogelijkheden, zo weet ook politicoloog Dave Sinardet. Hij zette op Twitter enkele opties op een rijtje.

Andorra

“De kleuren van de waarschijnlijke nieuwe Antwerpse coalitie zijn ook die van dwergstaat en belastingparadijs Andorra. Ik begrijp dat men liever naar Bourgondië verwijst”, schrijft Sinardet. Bovendien is blauw ook de eerste kleur in de Andorrese vlag, en niet geel, een mogelijk niet onbelangrijk detail.

Colombia of Ecuador

Ook een “Colombiaanse” coalitie had gekund. “Maar als je zwaar inzet op een ‘war on drugs’ is dat ook niet de meest gepaste staat om je coalitie naar te noemen.” Nochtans zou de vlag symbolisch ook net kunnen passen, aangezien de gele band fors groter is dan de twee andere kleuren rood en blauw, zoals in de beoogde coalitie.

De vlag van buurland Ecuador is trouwens bijna exact dezelfde als die van Colombia, net als die van het andere buurland Venezuela (zie hieronder), omdat de drie landen na hun onafhankelijkheid eerst een confederatie vormden.

Venezuela

“Laat het ons dus houden op de Venezolaanse coalitie”, eindigt Sinardet niet zonder ironische verwijzing naar het Zuid-Amerikaanse communistische regime.

Roemeni ë, Moldavi ë of Tsjaad

Dichter bij huis zou trouwens ook de Roemeense vlag een optie geweest zijn. Maar misschien ook geen al te best idee om je coalitie te vernoemen naar een land dat bekend staat om zijn torenhoge corruptie. Hetzelfde zou je kunnen zeggen van het straatarme Moldavië, dat op het wapen na dezelfde vlag heeft.

Dezelfde vlag heeft trouwens het Afrikaanse land Tsjaad.