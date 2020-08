Exclusief voor abonnees

De ‘vaste’ bubbel van vijf werkt niet bij jongeren: “Buiten mag je toch zoveel mensen zien als je wil?”

Esther De Leebeeck

10 augustus 2020

19u30

2

Maandagavond met die ‘ene’ bubbel op café, woensdagavond met vier anderen het voetbal zien, in het weekend bootje varen met familieleden en zondag afsluiten met een bbq bij je lief. Nee, de vaste bubbel van vijf werkt niet. Of toch niet iedereen houdt zich er strikt aan. Dat onze vijf ‘vaste’ contactpersonen nogal snel wisselen, blijkt al na twee uur wandelen in Leuven.