De Valkeneer: "Gouden tip van Vermassen is non-informatie" HA

13u55

Bron: Belga, Het Laatste Nieuws 5 BELGA Christian De Valkeneer. De piste volgens dewelke een ex-rijkswachter van de brigade-Aalst toegegeven zou hebben dat zijn hiërarchie betrokken was bij de Bende van Nijvel, is non-nieuws. Dat heeft de procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, gezegd op de RTBF.

Gisteren gooide Jef Vermassen bij het VTM NIEUWS opnieuw een bommetje in de zaak-Bende van Nijvel. "Veertien dagen geleden is er een verklaring afgelegd die van zeer doorslaggevende aard is. Het is volgens mij een openbaring over wie erachter zit. Dit kan verklaren hoe het mogelijk is dat zo'n aanslag gebeurt zonder dat de politie tussenbeide kwam. Ik denk dat men nu genoeg weet om de zaak op te helderen."

De pistes die door meneer Vermassen naar voor worden gebracht, hebben nooit tot iets geleid Procureur-generaal

Procureur-generaal De Valkeneer reageert als door een wesp gestoken op de nieuwe onthullingen van Vermassen. "Die advocaat weet niet waarover hij praat, hij zou beter zijn mond houden", reageert hij aan RTBF.

De Valkeneer zei gisteren nog dat hij niet wist waarover Vermassen het had, en stelde toen “zeer benieuwd” te zijn. Vandaag klinkt hij anders: “De pistes die door meneer Vermassen naar voor worden gebracht, hebben nooit tot iets geleid. Het is non informatie”, aldus de procureur-generaal.

Photo News Meester Jef Vermassen zei gisteren bij VTM NIEUWS dat er een gouden tip over de Bende van Nijvel is binnengestroomd die mogelijk tot dé doorbraak in het dossier zal leiden.

Het Laatste Nieuws vernam uit verschillende bronnen dat een oud-rijkswachter van de brigade-Aalst twee weken geleden een verklaring heeft afgelegd bij de federale politie. Daarin vertelde de man hoe hij op 9 november 1985 het bevel moest geven om de bewaking aan het warenhuis een halfuur voor sluitingstijd af te blazen. Tot zijn eigen grote verbazing, omdat dit erg ongebruikelijk was. “Maar de orders kwamen van hogerhand.”

Enkele minuten nadat de R4 van de rijkswacht vertrokken was, arriveerde de Golf GTI van de Bende en pleegden de gangsters de bloedige overval op het Delhaize-filiaal in Aalst.