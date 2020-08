Exclusief voor abonnees DE VAKANTIE VAN Paul Magnette (49): “Ik ben een Zuid-Vlaming, zeg ik soms. Jullie hebben écht alle troeven” Annick De Wit

11 augustus 2020

06u54 1 Paul Magnette is een behoorlijk groene jongen. Hij bakt brood, teelt zijn eigen tomaten - rood, dat wel - en plant gestaag verder aan zijn eigen heus bos. "Met de natuur bezig zijn is een oefening in geduld en nederigheid. Alles wat ik niet heb." De PS-voorzitter vertelt in een zeer zeldzaam 'laid back' gesprek over zijn voorbije maanden, zijn kroost en die waar hij zelf uit komt. "Mijn vader was communist en 'een witte Afrikaan', zei hij zelf altijd. Ik heb als kind al de wereld gezien van een niet-doorsnee kant."

Tot en met vrijdag praten we elke dag met een bekende Vlaming over de manier waarop hij/zij vakantie neemt in deze bijzondere zomer. Vandaag in onze reeks ‘De vakantie van’: PS-voorzitter Paul Magnette.

Een vrijdagnamiddag in Charleroi. Geen echt vrije dagen voorlopig, op het moment dat we hem spreken. "Maar deze vrijdag is relax." Hij bedoelt: hij neemt toch een uur of twee 'vakantie'. Staycation. We bellen aan bij zijn oude ingenieurshuis in Mont-sur-Marchienne, op twee kilometer van het centrum. Tuimelen daar eerst naar buiten: een zestal lachende jongens en meisjes, in de zichtbare roes van onbezorgdheid die alleen vrijbuiters en van examens verloste studenten vertonen.

Magnette: "Ik stel u voor: mijn oudste zoon Jean en zijn vrienden." Grote grijns op het gezicht van een lange jongen die een hoofd boven zijn vader uitsteekt. Salut maal zes. De PS-voorzitter grijnst al evenzeer. "Ze hebben hier gisteravond een feestje gehad. Ik was niet thuis. Ga zitten. Als je nog ergens een bierglas ziet staan, dan heb ik erover gekeken."

Waarop hij zich vervolgens een kriek lacht met zes jongelui te zien door het vensterraam, in de tuin op zoek naar een verloren geraakte gsm.

