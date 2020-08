Exclusief voor abonnees

DE VAKANTIE VAN Bart De Wever. “Ik breng ongeluk aan diegenen die mij graag zien”





Annick Grobben

14 augustus 2020

“2020 had het jaar van de Wiedergutmachung moeten worden op vakantievlak.” Maar de grote gezinsreis naar het Midden-Oosten viel in het water, net als de vervangvakantie naar Toscane. Voor de derde keer op rij: geen zomerverlof voor de Antwerpse N-VA-burgemeester Bart De Wever (49), die de muizenissen in zijn hoofd dan maar verjaagt achter een pot mosselen op zijn geliefde Sint-Anneke, en die voor het eerst bekent waar hij het meeste arbeidsvreugde beleeft: op de Meir of in de Westraat. “Ik zou mij deze zomer geen seconde hebben kunnen ontspannen. Een kapitein blijft op zijn schip zitten.”