De vakantie is begonnen: druk verkeersweekend voor de boeg rvl

29 juni 2018

13u37

Bron: Belga 0 Vrijdagavond en zaterdagochtend wordt het druk op de Belgische wegen door het goede weer en het begin van de vakantie. In Frankrijk en Duitsland worden nog geen grote files verwacht aangezien de vakantie in de meeste regio's nog niet begint. Dat zegt woordvoerster Joni Junes van mobiliteitsclub VAB.

VAB verwacht vrijdagavond een drukke avondspits door de treinstaking, het mooie weer en het begin van de vakantie. Ook zaterdagochtend wordt het druk op de weg. Vooral naar de kust en naar het zuiden wordt er veel verkeer verwacht. Wie naar de Ardennen of Frankrijk rijdt, moet bovendien rekening houden met vertragingen door de wegenwerken op de E411 tussen Namen en Luxemburg.

"Vrijdagavond zal de avondspits vroeger beginnen en langer duren. Veel mensen kiezen voor de auto voor woon-werkverkeer als gevolg van de treinstaking en anderen vertrekken vanmiddag al op vakantie", zegt Junes. Dit weekend vindt de eerste vertrekgolf aan het begin van de vakantie plaats, maar de grootste vertrekgolf doet zich meestal voor tijdens het tweede weekend van juli, wanneer op verschillende plaatsen het bouwverlof begint, klinkt het.

In de meeste regio's in Frankrijk en Duitsland begint de vakantie pas later, waardoor de echte drukte er dit weekend nog uitblijft. "Toch moet je in Duitsland altijd wel rekening houden met een drukke vrijdag, en bovendien zijn er wegenwerken op verschillende belangrijke vakantieroutes", zegt Junes. In Frankrijk begint de vakantie-uittocht vanaf 7 juli. In Zwitserland moet je wel rekening houden met verkeersdrukte door het begin van de schoolvakantie, bijvoorbeeld aan de Gotthardtunnel en de grensovergang met Italië. Ook in het oosten van Duitsland begint de vakantie al.

De luchthaven van Zaventem verwacht een topdrukte aan het begin van de zomervakantie. Vooral het eerste weekend van de vakantie wordt het over de koppen lopen. Dan worden er bijna 240.000 passagiers verwacht, zo meldde Brussels Airport woensdag. De vakantie-uittocht gaat ook tijdens de eerste volledige vakantieweek voort, met meer dan 570.000 verwachte reizigers. Brussels Airport raadt reizigers onder meer aan om goed op tijd te komen, online in te checken en een parkeerplaats op voorhand te reserveren.