De twee langstzittende gevangenen in ons land spreken voor het eerst: "Ik hoop ooit vrij te komen" BJM & FT

20u26 184 VRT De twee langstzittende gedetineerden: Staf Van Eyken, of de Vampier van Muizen, en Freddy Horion, met opvallende snor. Hij vermoordde in 1979 een vijfkoppig gezin uit Sint-Amandsberg. Hoelang is levenslang? Voor moordenaars Freddy Horion (70) en Staf Van Eyken (67) lijkt het er inderdaad op dat ze in de gevangenis zullen sterven. Horion zit nu al 38 jaar onafgebroken opgesloten. Van Eyken - beter bekend als de Vampier van Muizen - zelfs al 45 jaar. Morgenavond laat het VRT-programma 'Pano' de twee langstzittende gevangenen van ons land zelf aan het woord.

Ondanks de gruweldaden, vindt Horion dat justitie hem absoluut moet vrijlaten. "Da's toch normaal?", zegt hij in 'Pano'. "Steek een insect in een doosje en het probeert ook vrij te komen", klinkt het. Hij voegt daar nog aan toe: "Als je iemand 38 jaar in de gevangenis laat zitten, geef je toe dat het systeem faalt."





RV Op 19 maart 1972 vermoordt Van Eyken zijn derde en laatste slachtoffer, een 19-jarige studente. Ook zij wordt verkracht, gewurgd en net als de vorige twee slachtoffers in de borsten gebeten.

Van Eyken daarentegen heeft een leven in vrijheid naar eigen zeggen opgegeven. "Ik wil hier in Leuven-Centraal blijven", zegt hij, waar hij al sinds 1972 vertoeft. "Omdat ik weet dat ik gevaarlijk ben." De man betuigt ook voor het eerst z'n spijt. "Wat ik vroeger niet had, heb ik nu wel."

VRT Freddy Horion, geïnterviewd door Bart Aerts, wilde niet herkenbaar in beeld komen.

Freddy Horion zit voor de vijfvoudige moord op het gezin Steyaert uit Sint-Amandsberg in 1979 én de moord op een Poolse winkeluitbaatster. Van Eyken zit een levenslange celstraf uit omdat hij drie vrouwen in Muizen, bij Mechelen, wurgde en verkrachtte. Hij kreeg de bijnaam de Vampier van Muizen: hij beet al zijn slachtoffers in de borsten. Toen de man gearresteerd werd, bekende hij ook nog een hele reeks onopgeloste aanrandingen en verkrachtingen.

VRT Van Eyken werd in 1974 tot de doodstraf veroordeeld, die automatisch werd omgezet in levenslang.

Ons land telt momenteel 211 gevangenen die levenslang hebben gekregen. Daarvan 106 in Vlaanderen - 100 mannen en 6 vrouwen. Het merendeel zit voor eeuwig achter slot en grendel voor moord of doodslag.

'Pano' is morgen te bekijken op Eén, om 21.35 uur.

VRT Machteld Libert heeft al jarenlang contact met Van Eyken.