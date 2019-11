De ‘trilstaaf’ die Coolsaet gebruikte bij 300 patiënten is niet wetenschappelijk onderbouwd Aylin Koksal

27 november 2019

17u32 0 ‘Wahl Deluxe Full Size Massager’, zo heet de veelbesproken ‘trilstaaf' die uroloog Bo Coolsaet (80) gebruikte bij de behandeling van 300 patiënten. Het is echter niet wetenschappelijk onderbouwd dat het toestel ook voor medische doeleinden werkt.

Coolsaet gebruikte het massagetoestel naar eigen zeggen om blaasontstekingen te behandelen, want “het toestel zou de spieren in de urineleider stimuleren”. Op die manier zou de zalf die hij bij patiënten in urinebuis aanbrengt “sneller in de huid worden opgenomen”.

Alleen is er geen enkele wetenschappelijk onderbouwde studie dat bevestigt. Het merk ‘Wahl’ fabriceert tondeuses, trimmers en massagetoestellen. Onder sommige online afbeeldingen staat vermeld dat het een elektrische vibrator is, “voor massages van het gezicht, het hoofd en het lichaam”.

Verder zijn ook filmpjes terug te vinden waarin vrouwen het apparaat aanprijzen voor erotische massages. Ook zijn nog enkele filmpjes op pornografische websites waarbij een gelijkaardig toestel wordt gebruikt voor seksuele stimulatie.

Een soortgelijk trilstaaf van hetzelfde merk: