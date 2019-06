Dé trend op Rock Werchter? Het heuptasje DVDE LDW

28 juni 2019

16u27 0

Wie dit jaar hip wil zijn op Rock Werchter, draagt een heuptasje. Haast iedereen op de wei draagt er eentje: zowel jong als oud, vrouwen én mannen. Je kan het tasje op twee manier dragen: rond de heupen of schuin over de schouder. De kleur, maat of omvang maken niets uit. En de festivalgangers in Werchter gebruiken hun tasje om er de gekste dingen in op te bergen...