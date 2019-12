De tien pakkendste momenten van ‘De Warmste Week’ SVM

24 december 2019

13u02 2 Nog tot 17 uur kan u in Kortrijk plaatjes aanvragen voor het goede doel. Daarna volgt de apotheose, met een slotshow onder deskundige leiding van Karl Vannieuwkerke. Iets voor 18 uur wordt het eindbedrag van De Warmste Week bekendgemaakt. Zeker en vast fijne vooruitzichten, maar het zijn toch vooral de hartverwarmende verhalen die zullen bijblijven. Een overzicht van de tien pakkendste momenten die de voorbije week op het Nelson Mandelaplein plaatsvonden.

1. Honderd drummers steken vrouw met MS hart onder de riem

De opening zorgde al meteen voor een kippenvelmoment. Honderd drummers staken Caroline Cuypers een hart onder de riem. De dertigjarige vrouw uit Keerbergen lijdt aan multiple sclerose. “Het was een klap in ons gezicht toen we het vernamen. Vijf jaar geleden kreeg Caroline de diagnose. Een paar weken geleden had ze een eerste zware uitbraak, maar ze gaat er beter mee om dan wij”, verklaarde haar meter Mieke.

2. Thibaut (16) brengt nummer voor verongelukte broer Maxime (14)

Thibaut Van Haute (16) bracht samen met een vriend het zelfgeschreven nummer ‘Still My Hero’ om zijn overleden broer te eren. Maxime overleed drie maanden geleden, nadat hij in het Oost-Vlaamse Kluizen door een auto gegrepen werd. “Ik breng het nummer om er kracht uit te halen. We mogen nooit vergeten wie mijn broer was”, aldus Thibaut. “Ondanks een verlies moet je altijd blijven doorgaan. Mijn broer is niet weg. Er zijn foto’s en video’s van Maxime, er is muziek van hem. Hij zal altijd blijven bestaan.”

3. Pieter getuigt over seksueel misbruik: “Ik heb lang getwijfeld, maar moest dit doen”

Pieter zette Anaktasi in de schijnwerpers, een lotgenotengroep die slachtoffers van seksueel geweld samenbrengt en praatgroepen organiseert. Zelf is hij ook slachtoffer geworden. “Je voelt je heel vaak alleen met zoiets”, vertelde hij. “Ik heb in 2013 een aanklacht ingediend tegen een van de mensen die mij misbruikt heeft. En daar ben ik aan onderdoor gegaan. Ik moest heel dat verhaal gaan vertellen bij de politie, maar kreeg te horen dat ik een tweede keer slachtoffer was omdat de feiten verjaard zijn en ik niets kan doen. Veel mensen zitten met schaamte of schuldgevoelens. Anaktisi geeft mensen een warme plek waar ze zichzelf kunnen zijn.”

4. Michael Lanzo verrast Lorenzo met optreden aan graf van diens overleden vrouw Stefanie

Studio Brussel verraste Lorenzo Bruyneel met een ingetogen concert aan het graf van diens vrouw Stefanie Dequirez. Michael Lanzo bracht er het nummer ‘Kleine Oneindigheid’ van Marco Borsato, de openingsdans op hun huwelijksfeest. Stefanie overleed vorig jaar aan een hersentrombose, amper zeven weken nadat ze bevallen was van Lucia. Sindsdien zetten Lorenzo en zijn kameraden zich in voor BiJeVa, een vzw die zich richt op thuiswonende kinderen en volwassenen in langdurige armoede. “De beelden van vandaag zijn de mooiste herinnering aan haar mama die Lucia kon krijgen”, reageerde Lorenzo geëmotioneerd.

5. Vriend schreef nummer voor Ibe (23) vlak voor ze stierf

Een jaar geleden overleed Ibe Horatschek (23) uit De Pinte na een ongelijke strijd tegen een zeldzame kanker. De vriend van haar beste vriendin schreef een nummer voor en over haar. “Ze heeft het nummer zélf nog gehoord, ze vond het zó prachtig dat iemand dat voor haar had gedaan”, aldus haar mama So.

Het lied begint met ‘Ain’t no sunshine when she’s gone’, een zinnetje dat Ibe zelf zingt. “Het was een geluidsopname van toen we op de skilift aan het zingen waren”, zegt vriendin Nele. “Ze was al ziek, maar tóch wilde ze nog skiën en plezier maken. Dat typeert haar zo.”

6. Vader schrijft lied voor overleden baby Foss

Foss was amper acht maanden toen hij in zijn slaap overleed. Wannes Beernaert (31) uit Langemark bracht samen met zijn vrouw Julie Van Wietendaele een wondermooi eerbetoon met het emotionele lied ‘Fly Young Bird’. Het publiek was tot tranen toe bewogen en stak vuurstokjes aan.

“Het besef begint door te dringen dat Foss er niet meer is. Maar door op te treden, ga ik er op een positieve manier mee om”, zei Wannes. Hij en Julie kwamen op het fantastische idee om ‘Fly Young Bird’ als single te lanceren en de opbrengst van de verkoop aan Met Lege Handen te schenken. Die vzw staat ouders van overleden baby’s met raad en daad bij.

7. Hét grappigste moment van De Warmste Week: ook Karl Vannieuwkerke houdt het niet meer

Gelukkig was er af en toe ook plaats voor een portie humor. Geert Van De Vijver is lachcoach en de man heeft duidelijk talent. Toen hij sportverslaggever Karl Vannieuwkerke op sleeptouw nam, was er geen houden meer aan.

8. Noémie Wolfs zingt voor sterrenkindjes van twee vrienden

Je kon een speld horen vallen toen Noémie Wolfs een live versie van ‘Somewhere Only We Know’ bracht. Ze deed dat voor Lenny Naert (32) uit Kortrijk en Gijs Deroose (39) uit Roeselare, twee vrienden die elk een dochter verloren. Samen verwerkten ze hun verdriet door het loop- en fietsevent Papa’s For Life te organiseren. Het werd een tocht van 53 kilometer, met start aan het UZ in Gent (waar Sam verzorgd werd; nvdr) en aankomst op de strooiweide van de begraafplaats op Hoog Kortrijk (waar de as van Ellie-May uitgestrooid werd; nvdr). Gijs was na een kilometer al aan het strompelen van de krampen, maar hij bleef overeind door de liefde van een vader: de puurste vorm die er is.

9. Prachtig eerbetoon aan Christophe Lambrecht: zoontje (5) zamelde 25.000 euro in

Christophe Lambrecht bracht jarenlang met muziek zijn luisteraars samen. Op 5 mei overleed het StuBru-boegbeeld onverwacht aan een hartstilstand. Gisteren vond een indrukwekkend eerbetoon plaats, met zijn zoontje Maurice (5) in de hoofdrol. De kleuter had een kinderfuif gehouden en truitjes met een regenboog op verkocht. Zo wist hij maar liefst 25.314 euro in te zamelen voor de Belgische Cardiologische Liga.

De echtgenote van Lambrecht ontroerde op haar beurt met lovende woorden voor de medewerkers van StuBru. “Jullie moeten ook elke dag iemand missen, maar toch blijven jullie fantastische radio maken. Een groot applaus voor jullie allemaal”, stelde Anda Ackx.

10. Yves Deruyter verrast ouders van overleden Emma met mini-versie van Em’s 21

Stevig feestje deze ochtend op het Nelson Mandelaplein. Het team van de Warmste Week verraste Mieke Vanlerberghe en Philppe Missiaen met een korte dj-set van Yves Deruyter. Het Rumbeekse koppel had vorige maand Em’s 21 georganiseerd (een fuif waar onder meer Deruyter optrad; nvdr) en vervulde zo de allerlaatste wens van hun dochter Emma Degryse. Zij was op 16 oktober 2018 overleden aan de gevolgen van een hersentumor. “Naar de Warmste Week trekken is sowieso emotioneel voor ons. Maar toen Yves Deruyter plots opdaagde, was ik er toch eventjes niet goed van. Het is wondermooi dat een dj die op Tomorrowland draait dit speciaal wil doen voor ons en voor Emma”, aldus Mieke.