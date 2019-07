De Sutter (Groen) voorzitter commissie Interne Markt Europees Parlement KVE

03 juli 2019

23u04

Bron: Belga 0 Nieuw Europees Parlementslid Petra De Sutter (Groen) wordt voorzitter van de commissie Interne Markt en Consumentenbescherming in dat parlement. Dat heeft haar fractie deze avond beslist.

De commissie houdt zich bezig met de regelgeving rond alles wat het vrij verkeer van onder meer goederen en diensten betreft. Ook consumentenrechten worden in de commissie behandeld. In de tweede helft van de vorige legislatuur was Anneleen Van Bossuyt (N-VA) nog voorzitter van de commissie 'IMCO'.

"Ik ben fier met dit voorzitterschap", reageert De Sutter. "Producten die op de Europese markt komen, zullen in mijn commissie aan bod komen. Ik zal er als arts op toezien dat we het voorzorgsprincipe nooit uit het oog verliezen, voor onze gezondheid."

Ze wijst erop dat in de commissie veel technische, maar ook politiek gevoelige dossiers worden behandeld. "Het kan een hefboom zijn voor een groene transitie, naar een meer circulaire economie en bijvoorbeeld een verbod op ingebouwde veroudering van producten."

In het Europees Parlement werd vandaag de samenstelling van de parlementscommissies definitief vastgelegd. Het was al duidelijk dat de groenen het voorzitterschap van de commissie Interne Markt zouden krijgen. De fractie heeft nu dus beslist dat aan De Sutter toe te kennen. De formele aanstelling van alle commissievoorzitters gebeurt volgende week.