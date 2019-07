De Sutter en Van Overtveldt commissievoorzitters in Europees Parlement, uiterst rechts vist achter net KVDS

10 juli 2019

18u46

Bron: Belga 0 In het Europees Parlement zijn de voorzitters van de commissies verkozen. Zoals verwacht hebben Johan Van Overtveldt (N-VA) en Petra De Sutter (Groen) een van die functies in de wacht gesleept. Ook de uiterst rechtse ID claimde twee voorzitterschappen, maar de grote fracties hebben hun kandidaten buitenspel gezet.

De gespecialiseerde commissies nemen in de machinerie van het Europees Parlement een scharnierrol in. Het is vaak daar dat cruciale allianties rond nieuwe wetgeving gemaakt worden. Het zijn ook vertegenwoordigers uit de commissies die de standpunten van het parlement verdedigen in de finale onderhandelingen met de lidstaten.

Begrotingscommissie

Twee Belgen schopten het vandaag tot voorzitter van hun commissie voor de komende 2,5 jaar. Oud-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zal de begrotingscommissie leiden. Daarin zetelt ook Olivier Chastel (MR), als tweede vicevoorzitter. Oud-senatrice Petra De Sutter (Groen) is dan weer verkozen tot voorzitter van de commissie interne markt en consumentenbescherming. Marie Arena (PS) ten slotte leidt de komende 2,5 jaar de subcommissie mensenrechten.





De voorzitterschappen van de commissies worden volgens het systeem D'Hondt verdeeld op basis van de sterkte van de politieke fracties. Zo claimde ook de uiterst rechtse fractie ID de leiding over twee commissies, maar daar hebben de christendemocratische Europese Volkspartij, de sociaaldemocraten, de liberalen van Renew Europe (RE) en de groenen een stokje voor gestoken.

Zo haalde Maxette Pirbakas van het Franse Rassemblement National (RN) niet voldoende stemmen om het voorzitterschap van de landbouwcommissie in de wacht te slepen. De Duitse EVP'er Norbert Lins ging ermee aan de haal. De Britse Lucy Nethsingha van RE wordt dan weer voorzitter van de commissie juridische zaken, ten nadele van Gilles Lebreton (RN). "Een ontkenning van de democratie", klonk het bij Lebreton. Hij betoogde dat ID als vijfde sterkste fractie in het halfrond "het aantal functies met verantwoordelijkheid zou moeten krijgen dat equivalent is met haar electorale gewicht".

De pro-Europese fracties vinden dan weer dat uiterst rechts de legitimiteit niet heeft om topfuncties te claimen in een instelling die ze, volgens deze fracties, niet respecteren.