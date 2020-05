Exclusief voor abonnees

De strijd om het postpakket is losgebarsten: PostNL zet definitief voet aan wal in België met gigantisch distributiecentrum

Bieke Cornillie

04 mei 2020

19u42

De strijd om het postpakket is losgebarsten, nu PostNL een hoogtechnologisch distributiecentrum in Willebroek bouwt. Het wordt bovendien hun eerste in ons land. Per dag zullen er 120.000 pakketjes van de band rollen. “Een logische stap, de e-commerce in ons land groeit alleen maar.”