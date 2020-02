Exclusief voor abonnees

De steeds populairdere steinerscholen: vloek of zegen voor het onderwijs in Vlaanderen?

Nadine Van der Linden

11 februari 2020

18u49

1

Steinerscholen zijn de koriander van ons onderwijs: de één loopt er hoog mee op, de ander lust het niet. Maar sinds Vlaanderen eind 2019 wegzakte in de PISA-onderzoeken, neemt in de politiek alleszins de nervositeit rond buitenbeentjes als deze toe. “Het welzijn van het kind voorop zetten: daar zijn we in doorgeslagen. Waar is de kénnis?”