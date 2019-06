De Staat schudt Werchter wakker met Witch Doctor LDW

30 juni 2019

15u48 0

De Nederlandse band ‘De Staat’ mocht vandaag als tweede act de mainstage betreden. Festivalgangers die fan zijn van het hardere werk, hadden zich verzameld voor het podium.

En ze hadden er zin in: bij het nummer Witch Doctor schoot het publiek spontaan in actie. Overal ontstonden groepjes mensen die in een cirkel dansten, net zoals in de videoclip van het nummer. Zo ontstond er vroeg op de wei al een wild feestje!