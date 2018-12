Act for Food Gesponsorde inhoud De solidaire supermarkt: hoe Carrefour de Voedselbanken ondersteunt en minderbedeelden helpt Advertorial van Carrefour

10 december 2018

09u00 0 Reis jij deze maand van het ene feestelijke etentje naar het andere? Niet iedereen heeft zoveel geluk. Een kwart miljoen Belgen is afhankelijk van voedselhulp en moet het, niet alleen tijdens de feestdagen, met veel minder stellen. Gelukkig kan jij samen met Carrefour die mensen uit de nood helpen.

De Belgische Federatie van Voedselbanken verricht al sinds de jaren tachtig belangrijk werk. Dankzij hen kunnen mensen die het niet breed hebben toch voedsel dat ze broodnodig hebben in huis halen. De Voedselbanken zelf kopen of verkopen niks, maar krijgen gratis voedseloverschotten van de Europese Unie, de voedingsindustrie, veilingen, voedingsdistributeurs en –associaties. Die overschotten bezorgen ze dan met de hulp van vrijwilligers en een netwerk van honderden goede doelen en lokale verenigingen aan minderbedeelden.

Samen sterker

Gelukkig staan de Voedselbanken er in hun strijd tegen armoede niet alleen voor. Winkelketen Carrefour werkt al sinds 2012 met de Voedselbanken samen om kansarmen te helpen. Begin 2018 organiseerden ze bijvoorbeeld de actie Solidair Afronden, waarbij klanten hun rekening konden laten afronden tot de volgende euro en Carrefour het verschil aan de Voedselbanken gaf. Zo kregen de Voedselbanken ruim 226.000 euro, goed voor 75.000 maaltijden.



En ook tijdens deze feestdagen zorgen Carrefour en de Voedselbanken samen voor magie. In Gent organiseert Carrefour op 21 en 22 december ‘De Solidaire Keuken’, een pop-upkeuken waar vrijwilligers en Sandra Bekkari duizend uit te delen maaltijden zullen bereiden. Met hun verenigde krachten maken Carrefour en de Voedselbanken ons land zo een tikkeltje mooier en boosten ze de solidariteit van de Belgen.

Voor milieu en mens

Carrefour zet zich trouwens ook in voor allerlei andere solidaire initiatieven waarbij je een handje kan helpen. Met de Carrefour Foundation engageren ze zich in de strijd tegen uitsluiting en armoede, bijvoorbeeld door solidaire kruidenierswinkels of Spullenhulp te ondersteunen of essentiële levensmiddelen in te zamelen voor de armen. En onder de noemer ‘Act for Food’ engageren ze zich voor gezondere, duurzamere voeding, onder meer door bioproducten goedkoper te maken of kleine, lokale producenten en Belgische producten te steunen.

Wil jij je ook inzetten voor een betere wereld?

Door deel te nemen aan het initiatief ‘de Solidaire Keuken’ met Carrefour help je zij die honger hebben. Schrijf je vandaag nog in en vind meer info op www.desolidairekeuken.be.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.