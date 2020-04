De smakeloze 1 aprilgrap van ‘La Dernière Heure’: “Maggie De Block organiseerde lockdownparty, alle aanwezigen droegen maskers” SVM

01 april 2020

12u08

Bron: La Dernière Heure 20 “Minister Maggie De Block bestraft omdat ze een lockdownparty organiseerde.” De titel in ‘La Dernière Heure’ liegt er niet om, maar uiteraard gaat het hier om een (smakeloos) verzinsel naar aanleiding van 1 april.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens de Waalse krant organiseerde De Block een ‘gemaskerd bal’ naar aanleiding van haar 38ste huwelijksverjaardag met haar echtgenoot Luc. Een kleine week geleden plaatste de minister van Volksgezondheid zelf enkele foto’s van haar trouw op haar Facebookprofiel. “Vandaag is het 38 jaar geleden dat ik trouwde met Luc. Toen mochten we nog feesten, vandaag is daar weinig tijd voor”, schreef ze erbij.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat weerhield de krant echter niet om er een heel scenario bij te verzinnen. “Ze liet bijna honderd mensen samenkomen in Sea Life in Blankenberge om haar echtgenoot te verrassen”, klinkt het. Alle aanwezigen moesten zogezegd maskers dragen. “Sommigen kozen voor superhelden, zoals Aquaman. Anderen droegen FFP2-maskers. Vraag me niet hoe ze die op de kop getikt hebben, dat kost normaal miljoenen euro’s”, aldus directe getuige ‘Eric Visboer’.

“Slingers van toiletpapier”

Ook in het menu zaten enkele duidelijke verwijzingen naar de aprilvis. “We aten gerookte zalm, oesters en wijting”, vulde een andere ‘feestvierder’ aan. “Het was een vreemde ervaring, met die tientallen vissen die in de aquariums rond ons aan het zwemmen waren. En dan draaide de dj nog ‘Sardines’ van Patrick Sébastien. De slingers van toiletpapier getuigden wel van een slechte smaak.”

Maar het feest zou niet lang duren: de buren verwittigden de politie, waarna Bertrand Caroy (een bekend politiegezicht in Wallonië; nvdr) haar “zo fris als een hoentje” op het matje riep. “Ze begreep meteen dat ze te ver gegaan was”, verklaarde de inspecteur zogezegd. “Ze probeerde mij af te wimpelen (noyer le poisson in het Frans; nvdr), maar zoiets laat ik niet gebeuren.”

De Block kan in deze periode extra heisa missen als kiespijn. Ze ligt zwaar onder vuur vanwege de saga rond de mondmaskers, gisteren vroeg het ACV Openbare Diensten zelfs haar ontslag. “Ik heb geen tijd om Calimero te spelen. Ik werk dag en nacht om deze gezondheidscrisis onder controle te krijgen”, luidde haar respons.

Lees ook: Alleen Italië en Spanje scoren verhoudingsgewijs slechter dan België, maar geen reden tot paniek: “Wij tellen álle doden, andere landen niet” (+)